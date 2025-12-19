תקועות: ולנסיה ומיורקה נפרדו ב-1:1 בקרב התחתית

ולנסיה ומיורקה נפרדו הערב (שישי) ב-1:1 במשחק שפתח את המחזור ה-17 בליגה הספרדית, תוצאה שלא באמת מספקת אף אחת מהן. ולנסיה רשמה משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון ונשארה תקועה במקום ה-16, כשהיא עלולה למצוא את עצמה מתחת לקו האדום עם סיום המחזור. גם מצבה של מיורקה רחוק מלהיות מעודד, והיא עומדת כעת על 18 נקודות בלבד.

מיורקה הייתה הראשונה לעלות על לוח התוצאות בדקה ה-23. אנטוניו ראייו השתחרר היטב והעביר כדור לסאמו קוסטה בקצה הרחבה, הקשר זיהה את השוער מחוץ לעמדה וגלגל בקור רוח לפינה הימנית התחתונה, שער שקבע 0:1 לאורחים.

ולנסיה חזרה למשחק בדקה ה-52. תיירי קוראה מסר כדור מדויק להוגו דורו, שהשתלט ומיד שחרר בעיטה חזקה ובלתי ניתנת לעצירה אל הפינה השמאלית, בדרך לשוויון 1:1 שנשמר עד לסיום, תוצאה שלא עושה חסד עם המארחת שהייתה עדיפה ומסוכנת בהרבה.

מיורקה יכולה להתנחם בכך שהפסידה רק פעם אחת בששת המחזורים האחרונים, אך מנגד רשמה 3 תוצאות תיקו בארבעת משחקיה האחרונים, נתון שממחיש את הקושי שלה להתרומם בטבלה. ולנסיה, מנגד, ממשיכה להסתבך בתחתית וממתינה לניצחון שישחרר מעט את הלחץ.