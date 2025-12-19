יום שישי, 19.12.2025 שעה 23:10
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1418-151117הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
59%1386-147817ז'לגיריס8
56%1310-136216הכוכב האדום9
53%1260-130015אולימפיאקוס10
53%1421-142917אולימפיה מילאנו11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
47%1485-146317דובאי13
41%1558-151417מכבי ת"א14
38%1415-137216באסקוניה15
35%1438-136617אנדולו אפס16
35%1492-136817פרטיזן בלגרד17
29%1440-132317באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

לא השאירה מקום לספק: ז'לגיריס חגגה על פרטיזן

הליטאים רשמו 68:109 מהדהד על הסרבים וסגרו את השבוע הכפול ביורוליג ב-1:1 כאשר פרנסיסקו להט. דובאי גברה על אנדולו בתום דרמה, דאבל דאבל לרייט

שחקני ז'לגיריס (IMAGO)
שחקני ז'לגיריס (IMAGO)

השבוע הכפול של היורוליג המשיך הערב (שישי), כאשר הקבוצות שלא שיחקו אתמול השלימו את משחקיהן במסגרת המחזור ה-17. במשחק שפתח את משחקי הערב, דובאי גברה של אנדולו אפס, וכל אחת מהקבוצות סיימה את משחקיה השבוע במאזן 1:1. במשחק נוסף, ז’לגריסי חגגה על פרטיזן בלגרד עם 86:109 מהדהד בליטא.

ז’לגיריס – פרטיזן בלגרד 68:109

חגיגה של הליטאים. כבר לאחר 10 הדקות הראשונות היה ניתן להבין לאן הרוח נושבת, לאחר שלוח התוצאות הראה יתרון 13 למקומיים, שתפח ל-23 בהפסקה. ז’לגיריס לא הורידה רגל מהגז וחגגה ניצחון ענק במעל 40 הפרש.

סילבן פרנסיסקו הוליך את קלעי המנצחת עם 22 נקודות, אליו הצטרפו עוד ארבעה חברים בדאבל פיגרס. מנגד, דוויין וושינגטון ג'וניור הוביל עם 17 שהיו רחוקות מלהספיק עבור הסרבים. הליטאים חזרו לנצח לאחר שהפסידו במחזור הקודם, בעוד הצד השני סופר שני הפסדים רצופים ולא ניצח השבוע.

אנדולו אפס – דובאי 80:76

החבורה הטורקית הגיע לאחר ניצחון במחזור שעבר, וחיפשה לבצע שבוע כפול מושלם, אך לחברה החדשה במפעל הייתה תוכנית אחרת. בתום משחק צמוד ומותח ולאחר שלג’ורדן לויד הייתה הזדמנות להשוות את התוצאה עם שלשה, האורחת, שהפסידה מוקדם יותר השבוע למכבי תל אביב, ניצחה ושיפרה את מאזנה ל-9:8, בעוד יריבתה עומדת על 11:6.

מי שהוליך את המנצחת הוא מפיונדו קאבנגלה עם 20 נקודות ו-7 ריבאונדים, כאשר מי שסייע לו עם דאבל דאבל גדול של 17 נק’ ו-15 אסיסטים הוא מקינלי רייט. אצל המפסידה בלטו רודריג בובואה, ניק ווילר באב ורולנדס סמית’ עם 12 נק’ כ”א.

מונאקו – באיירן מינכן 77:103

לאחר שהפסידה לבאסקוניה באמצע השבוע ואחרי רצף של שני הפסדים, הקבוצה מהנסיכות חזרה לנצח ועלתה למאזן 7:10. בצד השני, הגרמנים סופרים הפסד יורוליג שמיני ברציפות והם התדרדרו לתחתית המפעל עם מאזן 12:5. את המנצחת הוביל אלי אוקובו עם 18 נקודות, כשמנגד מי שבלט אצל באיירן היה אוסקר דה סילבה עם 13.

