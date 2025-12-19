יום שישי, 19.12.2025 שעה 19:43
לאומית גברים סל 25-26
23931-110712הפועל אילת
22940-108012מכבי רחובות
21946-106012עירוני נהריה
191014-111912מכבי אשדוד
19947-94512הפועל חיפה
18945-96211אליצור אשקלון
18917-89411מ.כ. עוטף דרום
17913-95612א.ס. רמה"ש
171045-99812מכבי קריית גת
161050-101312הפועל מגדל העמק
16967-92111אליצור שומרון
161082-102412אליצור יבנה
15941-85811מכבי מעלה אדומים
151020-93312מכבי פ"ת
141050-97912מכבי חיפה
131078-93712מ.ס צפת

אילת הביסה את רחובות והתבססה בפסגת הלאומית

משחק העונה היה חד צדדי, כשהדרומיים של אלעד חסין שלטו ללא עוררין וניצחו 67:93, עם 22 נק' של צוף בן משה. עירוני אשקלון גברה 80:91 על עוטף דרום

אלון דרוקר ואילת בפסגה (טים נודלמן, ליגה לאומית Winner)
אלון דרוקר ואילת בפסגה (טים נודלמן, ליגה לאומית Winner)

משחק העונה בין מכבי רחובות להפועל אילת היה חד צדדי והסתיים בניצחון 67:93 של הדרומיים. במשחק השלמה נוסף גברה א.ס עירוני אשקלון על עוטף דרום שמאבדת גובה.

מכבי רחובות - הפועל אילת 93:67

משחק העונה הבטיח רבות, אבל בפועל הפועל אילת הוכיחה עליונות לכל אורך ההתמודדות והתמקמה בפסגת הטבלה עם הפסד בודד. החבורה של אלעד חסין שלטה ללא עוררין והציגה עוד משחק התקפי מרשים. מנגד, מכבי רחובות סופגת הפסד שני העונה והפסד בכורה בבית כשגם ההפרש הגדול לא לטובתה. למעשה, מלבד טל פלד אף שחקן ברחובות לא הציג את רמתו הרגילה.

לרחובות: טל פלד 17 נק', דרק ווקר 11 נק', הראל דדון 10 נק', דניאל שרון 8 נק', טאז שרמן 6 נק', מירון כץ 5 נק', איגור נסטרנקו 4 נק', עמית מנחם, עמית אהרוני וג'וש אלדריך 2 נק' כ"א.

לאילת: צוף בן משה (5/5 לשתיים) 22 נק', דאסטי האנאס ואליעד טל 16 נק' כ"א, תומר פורת 10 נק', אוסטין טילמן (10 אסיסטים) 9 נק', אלון דרוקר 8 נק', ישמעאל ליין 5 נק', עידו הראל 3 נק', ניב אבידן ומירון רוינה 2 נק' כ"א.

מ.כ עוטף דרום - א.ס עירוני אשקלון 91:80

ניצחון חשוב של א.ס עירוני אשקלון שעקפה את המקומיים בטבלה. שתי הקבוצות התייצבו למשחק עם מאזן זהה, וידעו כי הוא עתיד להיות משמעותי להמשך הדרך. החבורה של דרור כהן הפגינה עליונות ברוב שלבי המשחק, וגם כאשר הביתיים חזרו ברבע השלישי - ידעו לברוח בזמן עם הרבה אופי. האורחים נעזרו ב-20 נקודות של ג'יי אר גלאספר ושמרו את הביתיים על 5 שלשות ב-29 אחוז.

לעוטף דרום: קינדל היל 22 נק', סמקלו קוולה 16 נק', עילאי שאול 12 נק', עומרי שלף 9 נק', גל שטרנברג 6 נק', נבו זומרפלד, מתן שטרייט וים שפריר 5 נק' כ"א. 

לאשקלון: ג'יי אר גלאספר 20 נק', עמית סנקר (4/6 לשלוש) 15 נק', טיילר ויידמן 13 נק', רון כהן 11 נק', ברנדון באומן ועוז לביא 9 נק' כ"א, עומר פולג 8 נק', עידו פליישר 6 נק'.

