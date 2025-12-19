ישחקו מול מכבי חיפה? שועה, יונה ומורוזוב חולים

בית”ר ירושלים מתכוננת לאחד המשחקים החשובים ביותר של העונה, ביום שני מול מכבי חיפה בסמי עופר, אך נראה שלקבוצה יש לא מעט צרות וכאבי ראש לקראת ההתמודדות.

ירדן שועה, עדי יונה וגרגורי מורוזוב חולים ולא התאמנו היום עם הקבוצה בבית וגן. כרגע לא ברור האם השלושה יחלימו עד למשחק מול הירוקים ובבית”ר נערכים לאפשרות שיעדרו מהמשחק וממתינים ליום ראשון לראות אם יחלימו ויוכלו לחזור להתאמן.

בכל הקשור להרכב שיעלה ברק יצחקי מול חיפה בסמי עופר, נראה שעומר אצילי יחזור לבהתקפה לצד ג’ונובוסקו קאלו. במרכז ההגנה צפויים להמשיך לוקה גדראני ובריאן קראבלי. כל הכרטיסים עבור אוהדי בית”ר נמכרו למנויים שעלו בהגרלה שערך המועדון.