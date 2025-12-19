יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

אחרי מאבק צמוד: עדי יונה הוא Winner המחזור

אתם הצבעתם: כוכב בית"ר עם צמד נגד סכנין נבחר למצטיין המחזור ה-14, כשהקדים את מלמד וזלטאנוביץ'. לאחר מכן לפי סדר: שחר, דון, קוסטה ואוגריסה

|
עדי יונה, ה-Winner של המחזור (צור חלפון - גרפיקה)
עדי יונה, ה-Winner של המחזור (צור חלפון - גרפיקה)

הסיבוב השני של ליגת העל התחיל כשהוא סיפק משחקים נהדרים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. רגע לפני שהמחזור ה-15, המחזור השני של הסיבוב השני יוצא לדרך, אנחנו מודיעים על השחקן שזכה ב-Winner של המחזור ה-14 – עדי יונה.

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

איזה כוכב בית”ר גידלה ממחלקת הנוער שלה. היהלום של הצהובים שחורים ראה את אחמד סלמן מעלה את סכנין ל-0:1 בטדי, השווה עם שער גדול ועמוק בתוך תוספת הזמן השלים צמד כדי לתת שלוש נקודות מתוקות כל כך לקבוצתו, שלגמרי נתנו עוד סימן קריאה לכך שבית”ר רצה לאליפות, מה שנתן לו את התואר השבועי.

יונה גבר לאחר מאבק צמוד על גיא מלמד, שכבש צמד משלו במדי מכבי חיפה, ואל המקום השלישי לא רחוק מידי גם כן הגיע כובש צמד נוסף, איגור זלאטנוביץ’. במקום הרביעי עם שער ובישול עידו שחר, במקום החמישי והשישי עוד כובשי צמדים בדמות סדריק דון ומארק קוסטה בהתאמה ובמקום השביעי תאמינו או לא, אבל כובש צמד נוסף, אדריאן אוגריסה.

