אחרי מאבק צמוד: עדי יונה הוא Winner המחזור

הסיבוב השני של ליגת העל התחיל כשהוא סיפק משחקים נהדרים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. רגע לפני שהמחזור ה-15, המחזור השני של הסיבוב השני יוצא לדרך, אנחנו מודיעים על השחקן שזכה ב-Winner של המחזור ה-14 – עדי יונה.

לוגו winner (מערכת ONE)

איזה כוכב בית”ר גידלה ממחלקת הנוער שלה. היהלום של הצהובים שחורים ראה את אחמד סלמן מעלה את סכנין ל-0:1 בטדי, השווה עם שער גדול ועמוק בתוך תוספת הזמן השלים צמד כדי לתת שלוש נקודות מתוקות כל כך לקבוצתו, שלגמרי נתנו עוד סימן קריאה לכך שבית”ר רצה לאליפות, מה שנתן לו את התואר השבועי.

יונה גבר לאחר מאבק צמוד על גיא מלמד, שכבש צמד משלו במדי מכבי חיפה, ואל המקום השלישי לא רחוק מידי גם כן הגיע כובש צמד נוסף, איגור זלאטנוביץ’. במקום הרביעי עם שער ובישול עידו שחר, במקום החמישי והשישי עוד כובשי צמדים בדמות סדריק דון ומארק קוסטה בהתאמה ובמקום השביעי תאמינו או לא, אבל כובש צמד נוסף, אדריאן אוגריסה.