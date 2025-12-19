1:5 לאחי על צעירי טמרה, 1:2 לאתא ביאליק על נשר

המחזור ה-12 בליגה א’ צפון יצא לדרך היום (שישי) כאשר במוקד היה ה-1:5 של המוליכה אחי נצרת על מ.כ צעירי טמרה וה-1:2 של מכבי אתא ביאליק על עירוני נשר, שהותיר אותה בפער זהה אל הפסגה. במשחקים נוספים, הפועל כרמיאל גברה 0:1 על צעירי אום אל פאחם, הפועל מגדל העמק הביסה 0:4 את הפועל טירת הכרמל והפועל בני מוסמוס ניצחה 0:1 את מכבי נוג’ידאת.

מ.כ צעירי טמרה – אחי נצרת 5:1

אחרי ההפסד הביתי המפתיע לנשר במחזור שעבר, המוליכה אחי נצרת חזרה לנצח ועשתה זאת בסטייל. בצד השני, הפסד שלישי ומשחק רביעי ברציפות לצעירי טמרה ללא ניצחון. דווקא המארחת היא זו שהובילה ראשונה משער של מחמוד זירעיני בדקה ה-16, אך נסים אבו יונס השווה ארבע דקות לאחר מכן, שלושער של עלי חטיב (33’, פנדל 43’, פנדל 70’) הפך את התוצאה ואיברהים אבו אחמד השלים בדקה ה-79.

מכבי אתא ביאליק – עירוני נשר 1:2

אחרי שני הפסדים, אתא ביאליק חזרה למסלול הניצחונות. מנגד, עירוני נשר חזרה להפסיד אחרי שני משחקים בהם לא עשתה זאת. ניר עזריה העלה את המארחת ליתרון כבר אחרי שבע דקות של כדורגל, עזת חלאילה איזן בדקה ה-53, אך עזריה השלים צמד והכריע בדקה ה-81.

שחקני מכבי אתא ביאליק חוגגים (חג'אג' רחאל)

שחקני עירוני נשר חוגגים (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

הפועל כרמיאל – צעירי אום אל פאחם 0:1

במחזור שעבר כרמיאל נעצרה אחרי חמישה ניצחונות כשהפסידה 2:1 למכבי נווה שאנן, אך היום חזרה לנצח בזכות שער דרמטי של מוחמד פוקרא בדקה ה-85. מנגד, צעירי אום אל פאחם חזרו להפסיד אחרי שני משחקים בהם לא עשו זאת.

הפועל טירת כרמל – הפועל מגדל העמק 4:0

נקודות יקרות מפז למגדל העמק בקרב התחתית. מנגד, טירת הכרמל עם תבוסה שנייה ברציפות אחרי שנכנעה במחזור שעבר 3:0 לעראבה. פנדל של גולן אלקסלסי העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-41 ולהב דהן הכפיל ארבע דקות לאחר מכן. בדקה ה-70 מחמוד עבאס הותיר את טירת הכרמל בעשרה שחקנים וארבע דקות לאחר מכן גם גל בן נעים הורחק, ושני שערים נוספים (איאס מסאלחה, פנדל, 76’, שאדי פאהום, 78’) סגרו את המשחק.

הפועל בני מוסמוס – מכבי נוג’ידאת 0:1

אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, הפועל בני מוסמוס חזרה לאסוף נקודות. מנגד, מכבי נוג’ידאת חזרה להפסיד דווקא אחרי שגברה על בית שאן במחזור הקודם. שער של שאדי מסארווה בפנדל בדקה ה-82 הכריע את ההתמודדות.