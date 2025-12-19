יום שישי, 19.12.2025 שעה 13:03
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

האם כל הקהל של הפועל צריך לבוא עם החולצה?

|
החולצה שעליה הדיון (אורן בן חקון)
החולצה שעליה הדיון (אורן בן חקון)

סאגה ארוכה מאוד עדיין לא תמה בין המשטרה לבין אוהדי הפועל ת”א, אבל עד להכרעה בבג”ץ קיבלו החלטה שאין למשטרה את היכולת יותר למנוע מהקהל האדום להיכנס עם החולצה המדוברת, זאת עם צו ביניים אחרי דיון אמש (חמישי) אל מול שלושה שופטים.

