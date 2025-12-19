האם כל הקהל של הפועל צריך לבוא עם החולצה?

סאגה ארוכה מאוד עדיין לא תמה בין המשטרה לבין אוהדי הפועל ת”א, אבל עד להכרעה בבג”ץ קיבלו החלטה שאין למשטרה את היכולת יותר למנוע מהקהל האדום להיכנס עם החולצה המדוברת, זאת עם צו ביניים אחרי דיון אמש (חמישי) אל מול שלושה שופטים.

