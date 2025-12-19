מ.כ כפר סבא יצאה מהמשבר, יבנה ניצחה את מרמורק

המחזור ה-12 בליגה א’ דרום נפתח אתמול (חמישי) כאשר מ.כ כפר סבא התאוששה אחרי שתי תבוסות עם 0:1 בחוץ על הפועל אזור, מכבי יבנה עצרה גם היא רצף שלילי עם 0:2 על הפועל מרמורק, שבדרך הבטוחה לליגה ב’, וצעירי טירה המשיכה בכושר הנהדר שלה עם 1:3 על ירמיהו חולון.

הפועל אזור - מ.כ כפר סבא 1:0

אחרי שני הפסדים מביכים – 3:0 לצעירי טירה ו-4:0 למ.כ ירושלים, קבוצת האוהדים של כפר סבא הצליחה להתאושש עם ניצחון יקר מפז במגרש לא פשוט על אזור, שרשמה משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. בן יוספי הכריע את ההתמודדות עם שער בדקה ה-45, אור האק הורחק בדקה ה-54 אצל המפסידה.

הפועל מרמורק - מכבי יבנה 2:0

אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, מכבי יבנה, שלא עומדת עד כה בציפיות הגבוהות שיצרה עם הרכש שביצעה בקיץ, התאוששה על חשבון הקבוצה החלשה בליגה, הפועל מרמורק, שרשמה הפסד שביעי ברציפות, נמצאת במקום האחרון ונראית בדרך הבטוחה לליגה ב’. עמית מנייסקו כבש צמד בזק (53’, 60’), יואל מזרחי הורחק בדקה ה-79 אצל המפסידה.

מ.כ ירמיהו חולון - צעירי טירה 3:1

הקבוצה הלוהטת בליגה עם ניצחון רביעי ברציפות. מנגד, חולון הפסידה לאחר שלושה משחקים רצופים בהם לא עשתה זאת. מתן דהדי העלה את האורחים ליתרון בדקה ה-42, סארי חאג’ יחיא הכפיל בדקה ה-66, יוסף כחל צימק בפנדל בדקה ה-77 ושתי דקות לסוף חאג’ יחיא השלים צמד וחתם את תוצאת המשחק.