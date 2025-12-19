יום שישי, 19.12.2025 שעה 13:26
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

מ.כ כפר סבא יצאה מהמשבר, יבנה ניצחה את מרמורק

ליגה א' דרום: קבוצת האוהדים הירוקה התאוששה אחרי 2 תבוסות עם 0:1 באזור, הקבוצה של טסלפפה גברה 0:2 על נועלת הטבלה. 1:3 לצעירי טירה על חולון

|
שחקני מ.כ כפר סבא חוגגים (יונתן גינזבורג)
שחקני מ.כ כפר סבא חוגגים (יונתן גינזבורג)

המחזור ה-12 בליגה א’ דרום נפתח אתמול (חמישי) כאשר מ.כ כפר סבא התאוששה אחרי שתי תבוסות עם 0:1 בחוץ על הפועל אזור, מכבי יבנה עצרה גם היא רצף שלילי עם 0:2 על הפועל מרמורק, שבדרך הבטוחה לליגה ב’, וצעירי טירה המשיכה בכושר הנהדר שלה עם 1:3 על ירמיהו חולון.

הפועל אזור - מ.כ כפר סבא 1:0

אחרי שני הפסדים מביכים – 3:0 לצעירי טירה ו-4:0 למ.כ ירושלים, קבוצת האוהדים של כפר סבא הצליחה להתאושש עם ניצחון יקר מפז במגרש לא פשוט על אזור, שרשמה משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. בן יוספי הכריע את ההתמודדות עם שער בדקה ה-45, אור האק הורחק בדקה ה-54 אצל המפסידה.

הפועל מרמורק - מכבי יבנה 2:0

אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, מכבי יבנה, שלא עומדת עד כה בציפיות הגבוהות שיצרה עם הרכש שביצעה בקיץ, התאוששה על חשבון הקבוצה החלשה בליגה, הפועל מרמורק, שרשמה הפסד שביעי ברציפות, נמצאת במקום האחרון ונראית בדרך הבטוחה לליגה ב’. עמית מנייסקו כבש צמד בזק (53’, 60’), יואל מזרחי הורחק בדקה ה-79 אצל המפסידה.

מ.כ ירמיהו חולון - צעירי טירה 3:1

הקבוצה הלוהטת בליגה עם ניצחון רביעי ברציפות. מנגד, חולון הפסידה לאחר שלושה משחקים רצופים בהם לא עשתה זאת. מתן דהדי העלה את האורחים ליתרון בדקה ה-42, סארי חאג’ יחיא הכפיל בדקה ה-66, יוסף כחל צימק בפנדל בדקה ה-77 ושתי דקות לסוף חאג’ יחיא השלים צמד וחתם את תוצאת המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */