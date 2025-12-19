"הייתי מחתים את פדרי, תכונות של שחקן ריאל"

אגדת ריאל מדריד, מרסלו, התארח אצל היוטיובר ‘מריו’ ודיבר על עברו במועדון הלבן, על בנו אנזו, על היריבים הקשים בקריירה, על המונדיאל הקרוב, וגם הפתיע עם בחירה אחת מברצלונה. המגן הברזילאי האגדי, שרשם 546 הופעות במדי ריאל מדריד עם 38 שערים ו-104 בישולים, והניף לא פחות מ-24 תארים, בהם חמש זכיות בליגת האלופות ושש אליפויות ספרד, חזר לרגעים הגדולים בקריירה.

הרגע בו ריאל פנתה אליו: “חשבתי שזה שקר שמדריד רוצה אותי”, סיפר מרסלו. “אחד המנהלים הגיע לדבר איתי ושאל שאלות מוזרות: אם יש לי חברה, אם אני רוצה ילדים, אם אני לומד. חשבתי ‘מה זה קשור לכדורגל?’ רק אחרי זה הבנתי שהוא רצה להכיר את המשפחה שלי”.

על החשיבות של הסביבה הקרובה: “צריך אנשים שידעו להגיד לך ‘לא’. לכדורגלן קשה מאוד לקבל סירוב, יש כסף, מסעדות, פיתויים. למזלי, אשתי והקרובים אליי ידעו לעצור אותי כשצריך. בני אנזו? הוא מתמודד יפה עם הלחץ של להיות הבן שלי. הוא גדל בחדר ההלבשה של ריאל, עכשיו הוא מבין שהחוויות שהוא עבר לא נורמליות. הוא שמח, רגוע, ואני אוהב שהוא משחק בנבחרת ספרד. היחס אליו שם מדהים והוא מאושר מהבחירה”.

מרסלו מודה לברנבאו (רויטרס)

היריבים הקשים ביותר: “ליאו מסי היה סיוט. גם חסוס נבאס, צ’אבי פרייטו ופדרו הקשו עליי מאוד. אבל אני תמיד בוחר בכריסטיאנו. מסי מדהים, נהנינו לראות את שניהם, טוב, אני נהניתי רק מאחד. אני מעריץ שרוף של כריסטיאנו”.

המונדיאל הקרוב: “זה יהיה המונדיאל הראשון שבו כל הנבחרות מגיעות בשיא. צרפת, ברזיל, ספרד, יש חמש מועמדות אמיתיות. שימו לב לברזיל ולקרלו אנצ’לוטי. אנחנו תמיד פייבוריטים. ברזיל היא ריאל מדריד של הנבחרות. ניימאר חייב לחזור, הכדורגל חייב לו ולכריסטיאנו משהו גדול”.

ומי מברצלונה היה מחתים בריאל: “הייתי מחתים את פדרי. יש לו תכונות שמתאימות לשחקן של ריאל מדריד. כולם יגידו לאמין ימאל, אבל בעיניי פדרי עדיף”.