71%1418-151117הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1416-144017ריאל מדריד6
56%1341-143016מונאקו7
56%1310-136216הכוכב האדום8
56%1318-136916ז'לגיריס9
53%1260-130015אולימפיאקוס10
53%1421-142917אולימפיה מילאנו11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
41%1558-151417מכבי ת"א14
38%1358-129016אנדולו אפס15
38%1415-137216באסקוניה16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

"נפלנו על עונשין, כואב": תסכול בהפועל תל אביב

האדומים יצאו מאוכזבים מה-93:82 באואקה אצל פאו: "9 מ-20 לא יכול לקרות במשחק הזה". מלקולם: "נלמד, היו כמה שריקות שהיו יכולות גם ללכת לטובתנו"

|
דן אוטורו (הפועל ת
דן אוטורו (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב חתמה שבוע כפול נוסף בעונת הבכורה שלה ביורוליג ובסופו של דבר הכותרת היא פשוטה: 17 מחזורים תמו בליגה הטובה באירופה, והאדומים במקום הראשון בטבלה. מה שהתחיל עם ניצחון על הכוכב האדום בלגרד במפגש הראשון אי פעם בליגה כאן בישראל עבור חניכיו של דימיטריס איטודיס נמשך עם הפסד לפנאתינייקוס עם 93:82 באואקה.

מחזיקת היורוקאפ עמדה שווה בשווה מול האימפריה מיוון, עד לרבע האחרון שם היא כבר לא הצליחה לעמוד באינטנסיביות של אחד האולמות הביתיים ביותר שיש באירופה ללא ספק. השורה התחתונה: 12 ניצחונות להפועל תל אביב לצד חמישה הפסדים, שני מחזורים לסיום הסיבוב הראשון, וזאת עם משחק אחד בלבד בבית וגם הוא בארנה ולא במנורה.

עם זאת, האדומים יצאו מעט מתוסכלים מההפסד אמש (חמישי) לפנאתינייקוס: “זה יהיה שקר אם לא נגיד שלא מעקצץ לנו שהפסדנו בארבעת המפגשים נגד הפייבוריטיות ללכת עד הסוף. בכל המשחקים, ריאל, פנרבחצ’ה, אולימפיאקוס ופנאתינייקוס היינו שם ובסוף לא הצלחנו להתעלות ברגע האמת. בסיבוב הבא נצטרך לתת את הצהרת הכוונות הזו, אבל כל הליגה מתכוננת אלינו כמו גדולה. נפלנו על עונשין בעיקר, ברמות הללו אסור לקלוע באחוזים כאלו”.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

עיקר התסכול הלך לקו העונשין, שם הקבוצה העמידה אחוזים רעים מאוד עם תשע קליעות מתוך 20 זריקות, כשבאופן אירוני או שלא בדיוק בפער הזה פנאתינייקוס ניצחה את המשחק. מעבר לכך, במועדון שואבים אופטימיות שבכלל משחק, בכל אולם, מול הגדולות ביותר, הם תמיד שם וזה צמוד, במשחקים שיכולים ללכת לכאן או לכאן, ופשוט אף אחד מהם לא הלך לכיוון הפועל ת”א.

הקבוצה תמריא בהמשך היום לישראל ותערוך את האימון היחיד שיש לה לפני המשחק האחרון באחד השבועות העמוסים שיש. אחרי משחק בראשון נגד ב”ש/דימונה, משחק בשלישי נגד הכוכב האדום בארנה ומשחק בחמישי נגד פנאתינייקוס באואקה, הרצף העמוס יגיע לסיומו מחר נגד בני הרצליה, ולאחר מכן יהיה משחק בשלישי נגד באיירן מינכן בגרמניה.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

טיילר אניס, שקיבל דקות משמעותיות אחרי שלא הרבה לשחק ביורוליג העונה והחזיר עם 16 נקודות, הכי הרבה בקבוצה, אמר בסיום: “שיחקנו נגד קבוצה מצוינת עם אווירה נהדרת וידענו שפאו תרוץ, ניסינו לחזור לעניינים שם בסוף, אבל היריבה קלעה כמה זריקות קשות. אם היינו קולעים מקו העונשין היינו בעניינים, אבל נלמד מהכל ויש לנו עוד משחק נגדם בסיבוב הבא ואנחנו כבר מצפים לו”.

קולין מלקולם, שהיה טוב גם כן עם 14 נקודות משלו, הוסיף על חברו לקבוצה: “אנחנו חייבים לקלוע טוב יותר מהקו, הדבר השני זה ההגנה שלנו. יש גם כמה שריקות שיפוט שהיו יכולות ללכת לכיוון שלנו, אבל אני חושב שלגמרי זה משחק שאפשר ללמוד ממנו ולהשתפר. זו קבוצה עם היסטוריה אדירה, גמרים והכל, נלמד מה עשינו פחות טוב ונלך עם זה קדימה”.

