שער המחזור של ציגנקוב והסיוט מהקלאסיקו חזר

זה כבר הפך להרגל שהליגה הספרדית מספקת לנו רגעים גדולים, משחקים מסקרנים ודרמות אדירות לצד אירועים משעשעים, שלא בהכרח היינו רואים במקום אחר. טאפאסים מסכם את האירועים המרכזיים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-16.

והפעם הטאפסים של השבוע: ציגנקוב כובש עם העקב את שער המחזור, הסיבה מדוע לאמין יושב במדרגות, ניקו מחמיץ פנדל, ג'וד מדליק את אלאבס, ראחים נופל על הראש ומסקראל בצ'יפ גאוני.

הסיוט מהקלאסיקו חזר! בארסה נושמת לרווחה

לקינוח, הסיוט מהקלאסיקו חזר: ויקטור מוניוס מאוססונה בהחמצה מוכרת נגד ברצלונה, שספק אם ישכח בזמן הקרוב, בסיכום המחזור ה-16 של הליגה הספרדית.