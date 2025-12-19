ינאי הותקף ע"י אוהד שצעק לעברו "יהודי מלוכלך"

הרצף של הפועל תל אביב נעצר אמש (חמישי) עם הפסד 93:82 לפנאתינייקוס במשחק חוץ קשה באואקה, כאשר במהלך אותה התמודדות של האדומים מול הירוקים נרשם אירוע חריג ביוון.

בעלי המועדון מישראל, עופר ינאי, נדחף על המגרש על ידי אוהד שישב על הפרקט עצמו. אותו אוהד אף צעק לעבר ינאי "יהודי מלוכלך", תוך כדי שהוא מצביע לו על הכיפה.

הנהלת פנאתינייקוס הרחיקה את האוהד ושללה לו את המנוי לכל החיים. בנוסף, הוגשה נגדו תלונה במשטרה והוא נעצר. ינאי סירב להצעות להוריד את הכיפה או את צעיף הפועל ת”א אחרי התקרית.

עופר ינאי בתגובה לאותו אירוע חריג: "אין מקום לאנטישמיות בספורט, מודה להנהלת פאו על התגובה המהירה והנחרצת".