עודד קטש: פליי אין מטרה ראלית? אני לא יודע

מכבי תל אביב סוף סוף מצליחה לחבר רצף ניצחונות מכובד ביורוליג והיא כבר יכולה לפזול לעבר המקומות המובילים לפליי אין. כל זאת, כמובן, בעקבות הניצחון 82:85 על ולנסיה שהשיגו הצהובים במשחק שהתקיים בארנה בירושלים. לוני ווקר בלט עם 14 נקודות כשגם איפה לונדברג היה נהדר וקלע 12 משלו.

עודד קטש דיבר לאחר הניצחון: “חג טוב למכבים. עוד פעם הייתה סיטואציה של חוסר ניסיון, היינו צריכים לעשות עבירה. בדקות האחרונות הם לקחו יותר מדי כדורים חוזרים בהתקפה, זה משהון שצריך ללמוד ממנו. בחצי השני האטנו אותם והוצאנו אותם מהשטף, שיחקנו מול קבוצה טובה מאוד וזה ניצחון חשוב בטח מול הקהל.

“לא היה לנו יותר מדי זמן להתכונן, היה ברור שנצטרך להיות בהרכבים יותר גדולים כדי להאט אותם. לונדברג שחקן מאוד קבוצתי באופי שלו, הוא ווינר. גם בדקות שעושים עלינו ריצות או משמיע את הקול ומרגיע, הוא מביא לנו ניסיון”.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

המאמן גם התייחס למטרות להמשך העונה: פליי אין מטרה ראלית? לא יודע, יש לנו עוד הרבה לרדוף. כל מיני קבוצות אחרות עושות גם רצף. פשוט צריך להשתפר כי יש לנו עוד הרבה זמן”.

איפה לונדברג: “גאה מאוד קודם כל בקבוצה, על המאמץ שנתנו. הקבוצה הזאת (ולנסיה) מאוד מוכשרת, אחת הטובות ביורוליג. הצלחנו להתחרות נגדם, זה לא היה יפה אבל אקח בכל יום ניצחון כזה על הפסד”.

איפה לונדברג עם הכדור (רדאד ג'בארה)

הגארד המשיך ודיבר על ההמשך: “אני לוקח כל משחק בעיתו, מנסה לנצח, וזה מה שאנחנו עושים אז אני מאוד שמח. אנחנו צריכים להישאר צנועים ולהמשיך לעבוד קשה כל יום, אם נמשיך ככה נוכל להתחרות העונה”.