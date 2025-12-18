יום שישי, 19.12.2025 שעה 00:44
יורוליג 25-26
71%1418-151117הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1416-144017ריאל מדריד6
56%1341-143016מונאקו7
56%1310-136216הכוכב האדום8
56%1318-136916ז'לגיריס9
53%1260-130015אולימפיאקוס10
53%1421-142917אולימפיה מילאנו11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
41%1558-151417מכבי ת"א14
38%1358-129016אנדולו אפס15
38%1415-137216באסקוניה16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

עודד קטש: פליי אין מטרה ראלית? אני לא יודע

מאמן מכבי ת"א אמר בסיום הניצחון הדרמטי על ולנסיה: "חג טוב למכבים. ניצחון חשוב, בטח מול הקהל". גם לונדברג דיבר: "אם נמשיך כך נוכל להתחרות"

|
עודד קטש (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב סוף סוף מצליחה לחבר רצף ניצחונות מכובד ביורוליג והיא כבר יכולה לפזול לעבר המקומות המובילים לפליי אין. כל זאת, כמובן, בעקבות הניצחון 82:85 על ולנסיה שהשיגו הצהובים במשחק שהתקיים בארנה בירושלים. לוני ווקר בלט עם 14 נקודות כשגם איפה לונדברג היה נהדר וקלע 12 משלו.

עודד קטש דיבר לאחר הניצחון: “חג טוב למכבים. עוד פעם הייתה סיטואציה של חוסר ניסיון, היינו צריכים לעשות עבירה. בדקות האחרונות הם לקחו יותר מדי כדורים חוזרים בהתקפה, זה משהון שצריך ללמוד ממנו. בחצי השני האטנו אותם והוצאנו אותם מהשטף, שיחקנו מול קבוצה טובה מאוד וזה ניצחון חשוב בטח מול הקהל.

“לא היה לנו יותר מדי זמן להתכונן, היה ברור שנצטרך להיות בהרכבים יותר גדולים כדי להאט אותם. לונדברג שחקן מאוד קבוצתי באופי שלו, הוא ווינר. גם בדקות שעושים עלינו ריצות או משמיע את הקול ומרגיע, הוא מביא לנו ניסיון”.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

המאמן גם התייחס למטרות להמשך העונה: פליי אין מטרה ראלית? לא יודע, יש לנו עוד הרבה לרדוף. כל מיני קבוצות אחרות עושות גם רצף. פשוט צריך להשתפר כי יש לנו עוד הרבה זמן”.

איפה לונדברג: “גאה מאוד קודם כל בקבוצה, על המאמץ שנתנו. הקבוצה הזאת (ולנסיה) מאוד מוכשרת, אחת הטובות ביורוליג. הצלחנו להתחרות נגדם, זה לא היה יפה אבל אקח בכל יום ניצחון כזה על הפסד”.

איפה לונדברג עם הכדור (רדאד גאיפה לונדברג עם הכדור (רדאד ג'בארה)

הגארד המשיך ודיבר על ההמשך: “אני לוקח כל משחק בעיתו, מנסה לנצח, וזה מה שאנחנו עושים אז אני מאוד שמח. אנחנו צריכים להישאר צנועים ולהמשיך לעבוד קשה כל יום, אם נמשיך ככה נוכל להתחרות העונה”.

