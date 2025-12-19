יום שישי, 19.12.2025 שעה 06:56
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

ברק בכר תרגל שלושה בלמים, כולם שמאליים

מאמן מכבי חיפה ניסה באימון את גולדברג, עיסאת ופיינגזיכט מאחור, כשקורנו וסייף לצידם, סטיוארט לצד מלמד בחוד. אם יוחלט על רביעייה: זסנו בכוננות

|
ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)
ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

בהנחה שברק בכר יחליט מחר (שבת) או לכל המאוחר באימון המסכם ביום ראשון להמשיך ולתרגל את קו ההגנה שתרגל אתמול לקראת בית"ר ירושלים ואשר כולל את שלושת הבלמים, שון גולדברג בלם מרכזי, ינון פיינגזיכט בלם שמאל וליסב עיסאת בלם ימין כאשר על הקווים יהיו קני סייף מצד אחד ופייר קורנו מצד שמאל הרי שהמכנה המשותף של כל אותם שחקנים שכולם שמאלים.

מדובר במשהו שקשה לזכור מתי היה בפעם האחרונה בחיפה או בכל קבוצה אחרת בארץ, אם בכלל. בכל מקרה, בכר יצטרך עוד לקבל החלטה לגבי המערך הסופי שיעלה כאשר יש לו גם אפשרות להחליף בקו 5 את קני סייף בצד ימין ולהציב במקומו את דולב חזיזה או סוף פודגוראנו שחוזר לסגל אחרי מספר משחקים שישב בחוץ.

מי שימצא את עצמו בחוץ במערך של שלושה בלמים הוא קנג’י גורה שאת מקומו ימלא טריבנטה סטיוארט שישחק כחלוץ שני לצד גיא מלמד. במידה שבכר יחליט ללכת על קו ארבע שחקני הגנה האופציה הראשונה בקו ימין תהיה של זוהר זסנו, שעד כה לא שיחק ומחכה להזדמנות שלו. בקו של 4 שחקני הגנה מקומו של קני סייף בכנף ימין יהיה מובטח. בכל מקרה בקישור לא יהיו הפתעות כאשר מקומם של עלי מוחמד, איתן אזולאי ומיכאל אוחנה מובטח.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שיהיה מחוץ לסגל בגלל פציעה הוא ג’ורג’ה יובאנוביץ’ שמהווה עד כה תעלומה. יובאנוביץ' בלי קשר לפציעה רחוק מלהיות אותו שחקן ששיחק בארץ במדי מכבי ת"א וכנראה שהשנתיים הפחות מוצלחות שהיו לו בחו"ל עושות את שלהן. בחיפה רק יכולים להתנחם בכך שהחלוץ הוחתם עד תום העונה ולא מעבר לכך כאשר אופציית הרכישה שייכת למכבי חפה שמן הסתם לא תממש אותה.

