יום שישי, 19.12.2025 שעה 08:06
כדורגל ישראלי

חטואל יתחיל בספסל, אראל יערוך שינוי אחד ב-11

בהפועל חיפה מתכוננים להפועל ירושלים מחר: "הפסד יחזיר אחורה וניצחון ייתן שקט", מלול יחליף את רמירז וישחק כבלם. פרבר, ביטון וסבג יפתחו בקישור

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

"הפסד מול הפועל ירושלים יחזיר אותנו שוב אחורה בזמן שניצחון יכול להביא לשקט". זה היה המסר של מאמן הפועל חיפה, גל אראל, לקראת משחקה של הקבוצה מחר (שבת, 17:30) בטדי מול הפועל ירושלים.

עד כמה בהפועל חיפה לוקחים ברצינות את המשחק תעיד העובדה שהקבוצה תצא כבר היום לבית מלון, שם תעשה את ההכנות. אצל הצפוניים יודעים היטב שכל תוצאה פרט להפסד עשויה לספק ולשמור על הסטטוס קוו מול הירושלמים, שנמצאים מתחת לקו האדום ולהם יש 4 נקודות פחות מהחיפאים.

שינוי אחד לעומת ההרכב שפתח בניצחון על עירוני טבריה מתכנן המאמן גל אראל, כאשר הקפטן הוותיק דור מלול ששיחק כבר את כל התפקידים בהגנה, ישחק הפעם כבלם לצידו של ג'ורג' דיבה. מלול יחליף את ברונו רמירז הפצוע.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

מי שיחזרו לסגל ולא תורגלו הם רוי נואווי ורותם חטואל, שיתחילו על הספסל. אראל מעיף את רועי זיקרי בחלק הקדמי. גם אדו ריג'יס ימשיך לקבל קרדיט בהתקפה לצידו של מלך שערי הקבוצה ג'בון איסט, מולו מתנהל מו"מ להארכת חוזהו. בקישור ימשיכו לשחק נאור סבג שכבש שער מול טבריה והיה אחד הטובים, יונתן פרבר ואופק ביטון.

ההרכב המשוער: מייקל מצ'יני, תמיר ארבל, דור מלול, ג'ורג' דיבה, גומס סאנא, נאור סבג, יונתן פרבר, אופק ביטון, רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */