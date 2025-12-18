יום שישי, 19.12.2025 שעה 00:45
ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
246-269הפועל בנות קטמון1
239-419מ.ס. קרית גת2
1516-219אסא ת"א3
1115-169מכבי חולון4
1116-169מכבי כשרונות חדרה5
920-139הפועל רעננה6
439-99מ.כ. רמת השרון7
329-89פנתרות אשדוד8

קריית גת הביסה, הפועל קטמון שמרה על הפסגה

האלופה המכהנת לא התקשתה מול רמת השרון, אותה ניצחה 0:5. מוליכת הטבלה נותרה ראשונה עם 0:2 על אס"א תל אביב. 2:2 בין רעננה לחולון, ניצחון לחדרה

|
שחקניות קריית גת חוגגות (שחר גרוס)
שחקניות קריית גת חוגגות (שחר גרוס)

משחקי המחזור התשיעי בליגת העל לנשים התרחשו היום (חמישי), והותירו את הצמרת רותחת, כשמ.ס קריית גת הביסה 0:5 את מ.כ רמת השרון, והפועל קטמון נותרה ראשונה בזכות 0:2 על מכבי אס”א תל אביב. במשחקים הנוספים, מכבי כישרונות חדרה גברה 1:2 על מכבי פנתרות אשדוד, בעוד שמכבי חולון והפועל רעננה נפרדו ב-2:2.

מ.ס קריית גת - מ.כ רמת השרון 0:5

תצוגת תכלית מצד החניכות של אייל שדה, שהוכיחו למה הן קבוצת ההתקפה הטובה בליגה עם 41 שערי זכות. בתחילה, המארחת התקשתה למצוא את הרשת עד שמעיין בן ישראל (45’) פרצה את הסכר רגע לפני הירידה להפסקה. מכאן, נותרה קבוצה אחת על הדשא, כשערבה שחף השלימה צמד בשלוש דקות (46’, 48’), בן ישראל רשמה גם היא שער שני בדקה ה-62 ואלה יפרח חתמה את התוצאה בדקה ה-67, כדי לשמור על הפער מהפסקה עם נקודה בלבד.

הפועל קטמון ירושלים - מכבי אס”א תל אביב 0:2

מוליכת הליגה צלחה משוכה קשה בדמות הצהובות, שנמצאות במקום השלישי בטבלה. ניצחון של האורחת היה מקרב אותה אל שתי הראשונות, אך ההפסד פתח פער של תשע נקודות מהמנצחת. סמדר כהן עלתה ראשונה על לוח התוצאות עם שער בדקה ה-34, כשז’איילי גומס דה סילבה הבטיחה את שלוש הנקודות עם גול בדקה ה-48.

מכבי כישרונות חדרה - מכבי פנתרות אשדוד 1:2

הצהובות מהשרון התרחקו מעט מהתחתית אחרי שגברו על נועלת הטבלה. על אף שנקלעו לפיגור בדקה ה-25 משער של פביולה מריה סנצ'ס חימנס, מאיה קבררה לקחה את המשחק על כתפיה, השוותה במחצית הראשונה (34’) והפכה בדקה ה-59, בדרך לשלוש נקודות חשובות.

מכבי חולון - הפועל רעננה 2:2

המשחק בין שתי הקבוצות שצמודות בטבלה הוכיח למה הן נמצאות במצב הזה בליגה, כשהאורחת כבר חגגה יתרון כפול אלה פביאן (25’) ומאיה חיטמן (37’) שכבשה מהנקודה הלבנה, אבל רוני לוי, שהגיעה בקיץ מהפועל פתח תקווה, הגיבה עם צמד בדקות 45 ו-67, בדרך לחלוקת נקודות.

