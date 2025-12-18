רשמי: המפגש בין מילאן לקומו ייערך באוסטרליה

הספקות הוסרו באופן סופי: המפגש בין מילאן לקומו, במסגרת המחזור ה-24 של הליגה האיטלקית, ייערך בעיר פרת' שבאוסטרליה ב-8 בפברואר. האישור הרשמי הגיע מפי נשיא הסרייה א’, אציו סימונלי. כזכור, הסיבה המרכזית למעבר המשחק ליבשת הרחוקה טבועה בעובדה שאצטדיון הסן סירו יארח את טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף, ולא יהיה זמין לשתי הקבוצות.

בשיחה עם רשת "מדיהסאט", הבהיר סימונלי כי המשחק יתקיים כמתוכנן מעבר לים. "המשחק ייערך שם בהתאם ללוח הזמנים", הצהיר הנשיא. "נפגשתי עם אינפנטינו (נשיא פיפ"א) ברוח טובה. היו לנו ספקות, בעיקר בנוגע לצוות השיפוט, מאחר שהוטל עלינו להשתמש בשופטים זרים".

ניקו פאס (IMAGO)

סימונלי הוסיף כי פיירלואיג'י קולינה, יו"ר ועדת השופטים של פיפ"א, היה זה שסלל את הדרך לפתרון: "קולינה העניק לי ערבויות בנוגע לשופטים האסייאתים, יש לו כמה שופטים איכותיים להמליץ עליהם למשחק הזה. אנחנו נקבל את התנאי הזה, ובהמשך נסדיר את שאר הפרטים הטכניים".