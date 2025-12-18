תם המסע: רמלה הודחה מהיורוקאפ לאולימפיאקוס

המסע המרשים של אליצור רמלה באירופה נגמר. קבוצת הנשים של העיר בהובלתו של טל נתן אמנם ניצחה בגומלין של הפלייאוף ביורוקאפ היום (חמישי), אך היא הפסידה במשחק הראשון בהפרש גבוה יותר ולכן סיימה את דרכה ב-32 האחרונות של המפעל.

במשחק השני כאמור רמלה ניצחה 75:80, אבל ההתמודדות הראשונה הסתיימה עם 86:93 לקבוצה מיוון ולכן אולימפיאקוס העפילה בעקבות שניצחה בשבע נקודות, להבדיל מהניצחון בחמש של רמלה, ולכן זה נפל על הפרש של שתי נקודות בסך הכל.

רמלה בשלב הבתים הייתה בבית ג’, יחד עם פקס ההונגרית, גרניקה הספרדית וספורטיבה הפורטוגלית, כאשר אחרי שישה משחקים היא סיימה שלישית, אך מספר קבוצות מהמקום הזה עם המאזן הכי טוב עלו וכך כן עשו, עם שלושה ניצחונות ושלושה הפסדים.

טל נתן מתדרך (פיב"א)

רמלה הפסידה בשלב שנקרא הפלייאוף, שלב אחד לפני שמינית הגמר, כלומר 32 האחרונות של המפעל. אראלה גבירנטס הובילה את הקבוצה הישראלית עם 17 נקודות, מיקיה האריגן וצ’רידן גרין הוסיפו 14 נקודות כל אחת וגם עדן רוטברג בלטה עם 12 נקודות משלה.