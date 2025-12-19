נסגרה רשימת העולות לשלב הבא בקונפרנס ליג

שלב הליגה של הקונפרנס ליג ננעל אמש (חמישי) כאשר 18 משחקים, שכללו את כל הקבוצות במפעל, התקיימו במקביל במסגרת המחזור השישי והאחרון. התוצאות מהערב הגדוש נתנו לנו את את תמונת העולות המלאה לשלב הפליי אין ושמינית הגמר. קריסטל פאלאס סיימה ב-2:2 מאכזב מול קופס והיא תאלץ לשחק בפליי אין, שטרסבורג ניצחה 1:3 את בריידבליק והבטיחה את הפסגה.

כזכור, 8 הראשונות העפילו ישירות לשמינית הגמר, בעוד 16 הקבוצות שאחריהן עלו לשלב הפליי אין המוקדם. הגרלת שלב הנוקאאוט המוקדם תתקיים ב-16 בינואר בניון, שווייץ, כשהמשחקים עצמם ישוחקו ב-19 בפברואר, כשהגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן ב-26 בפברואר. יום לאחר שהפליי אין יסתיים, ב-27 בפברואר, תתקיים הגרלת שמינית הגמר הכוללת את מנצחי השלב המוקדם ו-8 הראשונות משלב הליגה.

שחקני שטרסבורג חוגגים העפלה (IMAGO)

כל התוצאות מהמחזור השישי

סלובן ברטיסלבה – האקן 0:1

ראיו וייקאנו – דריטה 0:3

זרינסקי מוסטר – ראפיד וינה 1:1

מיינץ – סמסונספור 0:2

לגיה ורשה – לינקולן רד אימפס 1:4

א.א.ק לרנקה – שקנדיה 0:1

א.א.ק אתונה – קראיובה 2:2

אלקמאר – יגילוניה ביאלישטוק 0:0

לוזאן – פיורנטינה 0:1

אומוניה ניקוסיה – ראקוב צ’נסטוחובה 1:0

שמרוק רוברס – האמרון ספרטנס 1:3

ספרטה פראג – אברדין 0:3

שטרסבורג – בריידבליק 1:3

צליה – שלבורן 0:0

דינמו קייב – נואה 0:2

קריסטל פאלאס – קופס 2:2

שחטאר דונייצק – רייקה 0:0

סיגמה אולמוץ – לך פוזנאן 2:1

כל העולות

שמינית הגמר:

שטרסבורג

ראקוב צ’נסטוחובה

א.א.ק אתונה

ספרטה פראג

ראיו וייקאנו

שחטאר דונייצק

מיינץ

א.א.ק לרנקה

פליי אין:

לוזאן

קריסטל פאלאס

לך פוזנן

סמסונספור

צליה

אלקמאר

פיורנטינה

רייקה

יגילוניה ביאלישטוק

אומוניה ניקוסיה

נואה

דריטה

קופס

שקנדיה

זריניסקי

סיגמה אולמוץ