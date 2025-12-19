יום שישי, 19.12.2025 שעה 08:09
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1418-151117הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1416-144017ריאל מדריד6
56%1341-143016מונאקו7
56%1310-136216הכוכב האדום8
56%1318-136916ז'לגיריס9
53%1260-130015אולימפיאקוס10
53%1421-142917אולימפיה מילאנו11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
41%1558-151417מכבי ת"א14
38%1358-129016אנדולו אפס15
38%1415-137216באסקוניה16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

גרוש ללירה: מה חסר להפועל ת"א מול הגדולות?

פודקאסט הפועל סל סיכם ניצחון על הכוכב והפסד לפאו באואקה: הביקורת על מיציץ' והצורך שישחק בליגה, אניס, בראיינט, ג'ונס, איטודיס והקהל. האזינו

|
אנטוניו בלייקני זורק (הפועל ת
אנטוניו בלייקני זורק (הפועל ת"א)

שבוע כפול נוסף ביורוליג הסתיים לו ובסופו של דבר הפועל תל אביב חתמה אותו עם ניצחון אחד והפסד אחד. אחרי החגיגה במשחק הראשון אי פעם של האדומים בארץ במפעל היוקרתי עם 78:84 על הכוכב האדום בלגרד, הגיעה ירידה לקרקע עם 93:82 אצל פנאתינייקוס.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסם עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם קודם כל את המפגש באואקה: הביקורת הגדולה על וסיליה מיציץ’ וכמה זמן עוד אפשר לתת לו, היכולת של האדומים מול האימפריות, השליפה של טיילר אניס, השיפור אצל כריס ג’ונס ואלייז’ה בראיינט ה-MVP של הליגה כרגע.

עוד בפרק: רשמים מהערב בארנה, האם מיציץ’ צריך להירשם לליגה, הירידה ביכולת של ג’ונתן מוטלי, אחוזי העונשין הרעים ומדוע דימיטריס איטודיס זכאי למחמאות גם אחרי הניצחון וגם אחרי ההפסד? האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */