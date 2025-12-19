גרוש ללירה: מה חסר להפועל ת"א מול הגדולות?

שבוע כפול נוסף ביורוליג הסתיים לו ובסופו של דבר הפועל תל אביב חתמה אותו עם ניצחון אחד והפסד אחד. אחרי החגיגה במשחק הראשון אי פעם של האדומים בארץ במפעל היוקרתי עם 78:84 על הכוכב האדום בלגרד, הגיעה ירידה לקרקע עם 93:82 אצל פנאתינייקוס.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסם עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם קודם כל את המפגש באואקה: הביקורת הגדולה על וסיליה מיציץ’ וכמה זמן עוד אפשר לתת לו, היכולת של האדומים מול האימפריות, השליפה של טיילר אניס, השיפור אצל כריס ג’ונס ואלייז’ה בראיינט ה-MVP של הליגה כרגע.

עוד בפרק: רשמים מהערב בארנה, האם מיציץ’ צריך להירשם לליגה, הירידה ביכולת של ג’ונתן מוטלי, אחוזי העונשין הרעים ומדוע דימיטריס איטודיס זכאי למחמאות גם אחרי הניצחון וגם אחרי ההפסד? האזנה נעימה.