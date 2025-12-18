בליץ' ערך אימון מלא לקראת נתניה, סיסוקו ינסה

אחרי 2:2 נגד הפועל פ”ת וכשעדיין כל נושא הקהל די רגיש, במכבי תל אביב ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד מכבי נתניה ביום ראשון (20:15) באצטדיון מרים. מי שיחזור לאימונים עם המועדון מחר (שישי) הוא איסוף סיסוקו, זאת אחרי מספר ימים של אימונים אישיים עם יוסי זיגדון, מאמן הכושר, בכדי לטפל בכאבים מהם הוא סובל בברכו.

הקשר האחורי, שהחמיץ את המשחקים האחרונים, צפוי לנסות ולערוך אימון מלא גם מחר וגם ביום שבת לקראת היהלומים עם שאר החברים שלו, כאשר אם הוא יצליח לעשות זאת ייתכן שז’רקו לאזטיץ’ יחזיר אותו לסגל כבר ביום ראשון כדי לשחק נגד יוסי אבוקסיס והשחקנים שלו. בכל מקרה, הצהובים אופטימיים שגם אם לא לנתניה, השחקן ממאלי יהיה כבר מוכן למשחק הגביע נגד הפועל חיפה.

בכל הנוגע לכריסטיאן בליץ’, אז הוא השלים אימון מלא וגם הוא צפוי ולנסות להשלים בשישי ובשבת אימונים מלאים נוספים, כאשר יש לציין שהסרבי מרגיש טוב ושהפציעה מאחוריו. קשה עדיין להעריך אם יוכל לפתוח מול נתניה, אבל לכל הפחות הוא צפוי לחזור לסגל ולתת דקות אפילו מהספסל בעת הצורך. המועדון רוצה להתנהל בזהירות עם בליץ’ וסיסוקו, אבל הבשורה החיובית מקריית שלום ששניהם בדרך לחזרה מלאה לפעילות, ייתכן שכבר נגד נתניה.

לאזטיץ: "יהיה קשה לקחת אליפות בלי אוהדים"

בכל מה שקשור לאוהדי מכבי תל אביב, אז נכון לכרגע נמכרו 2,750 כרטיסים לקהל של אלופת המדינה, מה שאומר שהקבוצה למעשה סיימה את ההקצאה שלה והיא צפויה לקבל הקצאה נוספת ממכבי נתניה, כאשר עושה רושם שתגיע בסופו של דבר כמות יפה של אוהדים למשחק בשרון.