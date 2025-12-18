יום שישי, 19.12.2025 שעה 00:44
כדורגל ישראלי

מכבי ת"א הדליקה נר עם משפחות נפגעי 7.10

בנוכחות השחקנים, הצוות וההנהלה: המועדון המשיך במסורת שהחלה במלחמה בנר החמישי של חנוכה. אנגלידיס: "קהילה שנותנת נחמה", פרץ: "תודה על ההשראה"

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

מכבי תל אביב ערכה הערב (חמישי) טקס הדלקת נר חמישי של חנוכה באצטדיון בלומפילד. המועדון המשיך במסורת שהחלה בעקבות המלחמה האחרונה ובמסגרתה הגיעו לאירוע משפחות אוהדים שאיבדו את יקיריהם במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר ובמהלך הקרבות, ואוהדים שנפצעו בעת הלחימה. בנוסף גם שחקני הקבוצה, הצוות המקצועי, עובדי המועדון ונותני החסות הגיעו לטקס.

האירוע הונחה על ידי קיים בוקרא, ששירת כמ"פ בגדוד הנדסה קרבית ונפצע קשה במהלך הלחימה בעזה. בנוסף כיבד בנוכחותו גם הזמר והיוצר פיטר רוט, שביצע מספר שירים במהלך הערב המרגש. 

מנכ"ל המועדון, ג'ק אנגלידיס, נשא דברים ואמר בין השאר: "בחנוכה אנחנו מדברים על אור, והיום האור מגיע מהאנשים שנמצאים כאן. מאז 7 באוקטובר ההתכנסות הזו הפכה למסורת, מסורת שהיא התכנסות של משפחה וקהילה. זוהי קהילה שנותנת כוח זה לזה, מחבקת ומחברת, מעניקה תקווה ונחמה אפילו ברגעים הקשים ביותר. כשאנו מדליקים את הנרות, אנו מתמקדים בכוח הקהילה שלנו ובעובדה שהאור מאיר את הדרך קדימה, ומאפשר לנו להמשיך לנוע קדימה. אנו אסירי תודה באמת על נוכחותכם היום ואני יודע שיחד נהיה שם אחד בשביל השני".

אירוע הדלקת נרות של מכבי ת"א

הקפטן, דור פרץ, דיבר גם הוא ואמר למשפחות ולאוהדים: "כשאנחנו עומדים יחד, תומכים זה בזה ונותנים כוח, אנחנו מזכירים לעצמנו ולסביבה שלנו מה המשמעות של ספורט. משמעות של ערכים ואחדות אמיתית. תודה לכם על שאתם חלק מהמשפחה הזו. תודה על הנתינה, על האמונה ועל ההשראה". 

דור פרץ (שחר גרוס)דור פרץ (שחר גרוס)
קיים בורקא (שחר גרוס)קיים בורקא (שחר גרוס)
גג'ק אנגלידיס (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
גג'ק אנגלידיס, בן מנספורד וז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
הדלקת הנר החמישי של מכבי תל אביב (שחר גרוס)הדלקת הנר החמישי של מכבי תל אביב (שחר גרוס)
נדב בונצל על רקע תמונת אחיו עמית בונצל ז"ל (שחר גרוס)נדב בונצל על רקע תמונת אחיו עמית בונצל ז"ל (שחר גרוס)
נדב בונצל (שחר גרוס)נדב בונצל (שחר גרוס)

נדב בונצל, אחיו של סמ"ר עמית בונצל ז”ל שהיה לוחם בסיירת צנחנים, אמר: "תודה לכם על כך שהפכתם את הקשר הזה למסורת יציבה. תודה שאתם עומדים לצידנו. הלוואי שנזכה לימים של גדולה, ניצחונות, שמחה. שנדליק את הנרות לזכר מי שאיננו וגם למען מי שעדיין כאן. ושתמיד, אבל תמיד נישאר משפחה אחת, משפחה צהובה חזקה ומאוחדת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */