ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"החלטה נכונה, המשטרה צריכה להודות לבג"ץ"

רן קוניק הגיב להחלטת בג"ץ למנוע את לבישת החולצות של אוהדי הפועל עד להכרעה בנושא: "עזר לה לרדת מהעץ". דוידסון: "החלטה ששומרת על חופש הביטוי"

|
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

אחרי הדיון שנערך מוקדם יותר היום (חמישי) בבג”ץ, השופטים קבעו שלמשטרה אין סמכות למנוע את לבישת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב ואין להוציא אוהדים שלובשים אותה, ואף לא לבדוק בכניסה ליציעים מי לובש את החולצה ומי לא, זאת עם צו איסור ביניים עד להכרעה בנושא.

סגן יו”ר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט, חבר הכנסת סימון דוידסון ממפלגת יש עתיד, הגיב להחלטת בג”ץ בעתירת אוהדי הפועל תל אביב: “אני מברך על החלטת בג”ץ שמבהירה כי אין למנוע כניסה למגרשי ספורט בשל לבוש או הבעת דעה, ושומרת על חופש הביטוי ועל ערכי הדמוקרטיה בישראל. לצד זאת, אני קורא לכלל האוהדים לשמור על משחק הוגן, להימנע מאלימות ומאבוקות, ולכבד את החוק והספורט הישראלי”.

גם ראש עיריית גבעתיים ויו”ר ועדת הספורט בשלטון המקומי, רן קוניק, הגיב להחלטת בג”ץ: “החלטה נכונה וצפויה, אמרתי שרק בג”ץ יעצור את הבדיקות המביכות האלו. המשטרה צריכה להודות לבג”ץ שעזר לה לרדת מהעץ הגבוה עליו טיפסה”.

