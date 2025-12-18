"החלטה נכונה, המשטרה צריכה להודות לבג"ץ"

אחרי הדיון שנערך מוקדם יותר היום (חמישי) בבג”ץ, השופטים קבעו שלמשטרה אין סמכות למנוע את לבישת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב ואין להוציא אוהדים שלובשים אותה, ואף לא לבדוק בכניסה ליציעים מי לובש את החולצה ומי לא, זאת עם צו איסור ביניים עד להכרעה בנושא.

סגן יו”ר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט, חבר הכנסת סימון דוידסון ממפלגת יש עתיד, הגיב להחלטת בג”ץ בעתירת אוהדי הפועל תל אביב: “אני מברך על החלטת בג”ץ שמבהירה כי אין למנוע כניסה למגרשי ספורט בשל לבוש או הבעת דעה, ושומרת על חופש הביטוי ועל ערכי הדמוקרטיה בישראל. לצד זאת, אני קורא לכלל האוהדים לשמור על משחק הוגן, להימנע מאלימות ומאבוקות, ולכבד את החוק והספורט הישראלי”.

גם ראש עיריית גבעתיים ויו”ר ועדת הספורט בשלטון המקומי, רן קוניק, הגיב להחלטת בג”ץ: “החלטה נכונה וצפויה, אמרתי שרק בג”ץ יעצור את הבדיקות המביכות האלו. המשטרה צריכה להודות לבג”ץ שעזר לה לרדת מהעץ הגבוה עליו טיפסה”.