פיפ"א העלתה את סכומי הפרסים למונדיאל הקרוב

מונדיאל 2026 מתקרב ומחירי הכרטיסים למשחקים שיתקיימו בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הם עדיין נושא בוער לשיחה ובקרב לא מעט אוהדים יש זעם על פיפ”א לאור המחירים הגבוהים.

בצל הביקורות והניסיוניות של פיפ”א להקל במעט על הקהל שרוצה ליהנות מקרוב מהחוויה של הטורניר הקיצי, עכשיו מסתבר שארגון הכדורגל העולמי העלה את הסכומים בתחום נוסף – אך מכיוון אחר לחלוטין כשמדובר בפרסים הכספיים להם יזכו הנבחרות.

פיפ”א הקצתה סכום גדול של 490 מיליון ליש”ט, או בדולרים 655 מיליון דולר, לחלוקה ככספי פרסים לגביע העולם בקיץ הבא. זוהי עלייה של 50% בסכום העמד לרשות הפרסים במונדיאל 2022 בקטאר. לכל נבחרת מובטח לפחות 1.5 מיליון דולר על ההשתתפות, בעוד הנבחרות שיגיעו בין המקומות 33 ל-48 יקבלו עוד 9 מיליון דולר.

ליאו מסי מנשק את גביע העולם (IMAGO)

הנבחרות שיגיעו בין המקומות 17 ל-32 יקבלו 11 מיליון דולר, כשנבחרות שיגיעו בין המקומות 9 ל-16 יקבלו 15 מיליון דולר. הסכומים עולים בהדרגה כמובן. הנבחרת שתסיים במקום הרביעי בטורניר תזכה ב-27 מיליון דולר, בזמן שהנבחרת שתסיים במקום השלישי בגביע העולם תזכה ב-29 מיליון דולר.

ומה לגבי שתי הפיינליסטיות? הפיינליסטית המנוצחת, שתסיים במקום השני, תזכה ב-33 מיליון דולר. הנבחרת הזוכה שתוכתר כאלופת העולם באצטדיון מטלייף בניו ג’רזי, תקבל סכום של 50 מיליון דולר, לצד הגביע המוזהב.