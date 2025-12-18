יום חמישי, 18.12.2025 שעה 21:11
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"אם יורשו החולצות, אמליץ ללא שוטרים ביציע"

על רקע סערת החולצות והדיון בבג"ץ, מפקד מחוז ת”א, חיים סרגרוף, אמר במהלך הדיון: "מה שאני רואה שקורה כאן בתקופה האחרונה זה מדרון מאוד חלקלק"

|
מפקד מחוז ת
מפקד מחוז ת"א חיים סרגרוף (אורן בן חקון)

על רקע סערת החולצות והדיון שהגיע היום (חמישי) לבג”ץ, היה זה מפקד מחוז ת”א, חיים סרגרוף, שדיבר במהלך הדיון והצהיר: “אם יורשו החולצות, אמליץ שלא יהיו שוטרים ביציע. זה לא איום”. בהמשך היום, התקבלה החלטת בג”ץ, שהודיעה על צו ביניים האוסר על המשטרה למנוע את לבישת החולצות עד להכרעת הנושא.

“את עולם הכדורגל אני פחות אוהב ולא אוהד שום קבוצה, אבל אחרי 18 שנה אני מומחה תוכן לכדורגל, הייתי בכל התפקידים המבצעיים במגרש הזה כולל מפקד המגרש כמה שנים, ליוויתי את הקבוצות של הפועל, מכבי, בני יהודה ואת נבחרת ישראל כששיחקה בבלומפילד. אגיד שאנחנו מדברים פה על חופש הביטוי, אבל אני פחות מתעסק בסוגיה הזו, אלא במשהו אחר. מה שאני רואה שקורה כאן בתקופה האחרונה זה מדרון מאוד חלקלק, לא רוצה להשוות את זה לאסונות שקרו כאן במדינה, אבל היו כמה שראינו אותם קורים וחשבנו עליהם, ולא העזנו לעצור ולומר זהו, לא נותנים את הצעד הבא”.

“בעולם הכדורגל, יש תמונות פשוטות, כתובות נאצה מכל סוג על קבוצה כזו או אחרת. האופציה שלי כמפקד היא יכולה להיות פחות מידתית, ואני בחרתי את הדבר המידתי, שזה להגיד שמי שמגיע עם חולצות אז שלא ייכנסו, אם יורידו את החולצה אפשר להיות במגרש”.

“המלצה שלי למפכ”ל תהיה שאין משטרה ביציע, וזה לא איום. הפיילוט של המפכ”ל זה לא כדי שנראה ששבועיים לא יהיו חולצות אז לא תהיה אלימות, אלא איך פועלים מול האלימות, מול ההסתה, איך אנחנו מול הנקודה שהגענו אליה, עוצרים כרגע ומחליטים מה עושים. ההחלטה יכולה להיות שאולטראס לא נכנסים, יכולה להיות עוד הרבה דברים, לא אומר מה היא כרגע, יהיה דיון עם המפכ”ל, ראש אג”ם, מודיעין, אני, ונגיע למסקנה, אבל ההחלטה תהיה פחות מידתית מלא להכניס חולצה”.

