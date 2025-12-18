יום שישי, 19.12.2025 שעה 04:24
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

נקבעו אלופי ישראל בטאקוונדו עד גיל 21

בטורניר, שון פיינבורד (63 ק"ג), איתן גנזל (74), אניה ניסנוביץ' (57) וסופיה מורוצ'ה (49) זכו במקום הראשון. וגם: התמריצים לספורטאיות המצטיינות

|
נבחרת ישראל בטאקוונדו עד גיל 21 על הפודיום (גלעד קבלרצ'יק, איגוד הטאקוונדו בישראל)
נבחרת ישראל בטאקוונדו עד גיל 21 על הפודיום (גלעד קבלרצ'יק, איגוד הטאקוונדו בישראל)

אליפות ישראל בטאקוונדו עד גיל 21 וגביע שגריר קוריאה בישראל התקיימו היום (חמישי) בירושלים, בנוכחות שגריר קוריאה בישראל, מר באיג'ין לים, ונציגות עיריית ירושלים המארחת של התחרות. בתחרות נרשם מספר שיא של משתתפים עם מעל ל-300 מתחרים מכל רחבי הארץ. 

בין הזוכים המצטיינים שהוכתרו זכו במקום הראשון ובתואר אלופי ישראל עד גיל 21 שון פיינבורד בקטגוריית המשקל 63 ק"ג, איתן גנזל בקטגוריית 74 ק"ג, אניה ניסנביץ' בקטגוריית 57 ק"ג וסופיה מורוצ'ה בקטגוריית 49 ק"ג. 

נבחרת ישראל בטאקוונדו עד גיל 21 (גלעד קבלרצנבחרת ישראל בטאקוונדו עד גיל 21 (גלעד קבלרצ'יק, איגוד הטאקוונדו בישראל)
אליפות ישראל בטאקוונדו (גלעד קבלרצאליפות ישראל בטאקוונדו (גלעד קבלרצ'יק, איגוד הטאקוונדו בישראל)

במהלך טקס האליפות חולקו תמריצים לספורטאיות המצטיינות של הענף לשנת 2025: רבקה באייך זוכת מדלית הארד מאליפות אירופה לבוגרות, רוני אברהמי זוכת מדלית הארד באליפות אירופה לנערות ואריאל ויגדור שסיימה את אליפות אירופה לבוגרות במקום החמישי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */