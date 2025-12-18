תרכבו על הגל? המוטיבציה המיוחדת של אמבפה

המחזור ה-17 בלה ליגה יהיה גם האחרון בשנה הקלנדרית, כאשר תהיה פגרת חד מולד קצרה בכדורגל הספרדי. ברצלונה תסגור את השנה מול ויאריאל בחוץ, אותו משחק שאמור היה תחילה להיערך במיאמי, בעוד ריאל מדריד תארח את סביליה במשחק שבו קיליאן אמבפה ינסה לשבור את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו כשחקן עם הכי הרבה גולים במדים הלבנים בשנה קלנדרית (כרגע 58 לעומת 59 לפורטוגלי).

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

המשמעות היא ברורה. אמבפה שרצה לשחק בגביע מול קבוצה מהליגה השלישית וכמובן כבש, יהיה נחוש להבקיע פעמיים נגד האנדלוסים למרות שפציעתו לא לגמרי מאחוריו, כך שאם יש משחק שהמנג’רים בפנטזי צריכים לבחור בצרפתי, זה כנראה המחזור הקרוב בסנטיאגו ברנבאו. הכוכב שיחק לא פחות מ-90 דקות, דבר שמצביע על האובססיביות שלו לשים את CR7 מאחוריו. למי שבאמת רוצה ללכת אול אין, שימו אותו כקפטן כדי לקבל ניקוד כפול על ביצועיו. ברצלונה של פליק, מנגד, מקווה להמשיך בכושר החיובי שלה נגד אחת היריבות הקשות העונה בליגה הספרדית, הצוללת הצהובה שבמקום השלישי.

ולנסיה - מיורקה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, סזאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’ (חאבי גרה), דייגו לופס (לוקאס בלטראן), אנדרה אלמיידה, לואיס ריוחה והוגו דורו.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, סאמו קוסטה, אנטוניו סאנצ’ס, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף ו-ודאט מוריצ’י.

הוגו דורו (IMAGO)

אוביידו - סלטה ויגו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס גודסון (נאצ’ו וידאל), דני קאלמו, דויד קוסטאס, חאבי לופס (ראחים אלחסן), סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, היית’ם חסן (אלברטו ריינה), איליאס שיירה, פדריקו ויניאס וסולומון רונדון (סנטי קאסורלה).

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה (אוסקר מינגסה), מאנו פרננדס (חאבי רודריגס), קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, סרחיו קאריירה, מיגל רומאן, פראן בלטראן (איליאש מוריבה), וויליוט סוודברג, בריאן סראגוסה ובורחה איגלסיאס (פראן ז’וטגלה).

וויליוט סוודברג חוגג (La Liga)

לבאנטה - ריאל סוסיאדד (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, חורחה קאביו (אלן מאטורו), מאנו סאנצ’ס, קווין אריאגה, אונאי ונסדור (אוריול ריי), קרלוס אלברס, איקר לוסאדה, פבלו מרטינס (קרלוס אספי) ואיבן רומרו.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, אריץ אלוסטונדו (אלברו אודריוסולה), ג’ון מרטין, איגור סובלדייה, סרחיו גומס (איין מוניוס), יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, טאקה קובו, ארסן זכריאן (אנדר ברנצ’אה, מיקל אויארסבאל) וגונסאלו גדש.

ברייס מנדס (La Liga)

אוססונה - אלאבס (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, איניגו ארגויבידה, אלחנדרו קטאנה, חורחה אראנדו, אבל ברטונס, לוקאס טורו, ג’ון מונקאיולה, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס, רובן גארסיה ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, ויקטור פראדה, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס, קאלבה (קרלוס ויסנט), עבדה רבאש (קרלס אלנייה), דניס סוארס וטוני מרטינס.

אנטה בודימיר (IMAGO)

ריאל מדריד - סביליה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו (דין האוסן), אנטוניו רודיגר, פראן גארסיה, אורליאן טשואמני, ארדה גולר (דני סבאיוס), רודריגו, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קרמונה, פביו קארדוסו (חואנלו), נמניה גודל, אנדראס קסטרין, אוסו (גבריאל סואסו), בטיסטה מנדי, ג’יבריל סו, לוסיאן אגומה, פקה פרננדס (אלכסיס סאנצ’ס) ואיסאק רומרו.

שווה להמר עליו במחזור האחרון של 2025. אמבפה (IMAGO)

ג'ירונה - אתלטיקו מדריד (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, תומא למאר (יאסר אספרייה) ו-ולדיסלב ואנאט (ג’ואל רוקה).

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מארק פוביל, רובין לה נורמן (נהואל מולינה), דויד האנצ’קו, מתאו רוג’רי, קוקה, פבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן (אלכסנדר סורלות’).

חוליאן אלברס חוגג עם קוקה (IMAGO)

ויאריאל - ברצלונה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, פאו נבארו (סנטיאגו מוריניו), רפא מרין (חואן פוית’), רנאטו וייגה, אלפונסו פדראסה, סנטי קומסנייה, דני פארחו, טייג'ון ביוקנן, אלברטו מוליירו, איוסה פרס (ז’ורז’ מיקאוטדזה) וטאני אולוואסאיי (ניקולה פפה).

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פדרי, ראפיניה, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד (פרמין לופס) ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

סוגר את 2025. לאמין ימאל (IMAGO)

אלצ'ה - ראיו וייקאנו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה (מתיאס דיטורו), הקטור פורט, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, מארק אגואדו, אלברו נונייס, אלייש פבאס, מרטים נטו (אלברו רודריגס) ורפא מיר.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, איבן באליו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ’באריה, פדרו דיאס (ג’רארד גומבאו), אונאי לופס, אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, פראן פרס ואלברו גארסיה.

איניאקי פנייה (IMAGO)

בטיס - חטאפה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, אייטור רויבאל (הקטור ביירין), נתן, מארק ברטרה, ריקרדו רודריגס (ולנטין גומס), פבלו פורנאלס, מארק רוקה, אנתוני, רודריגו ריקלמה, ג‘ובאני לו סלסו (נלסון דאוסה) וקוצ’ו הרננדס.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, עבד אל-אבקאר, דז’נה דקונם, דייגו ריקו, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מריו מרטין, קיקו פמנייה, אדריאן ליסו (אלכס סנכריס) ובורחה מיוראל (דומיניגוש דוארטה).

מארק ברטרה (La Liga)

אתלטיק בילבאו - אספניול (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס, איניגו לקווה (מיקל וסגה), אדאמה ביורו, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה (אלכס ברנגר).

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו (קיקה גארסיה), טייריס דולאן, פרה מייה, אדו אקספוסיטו ורוברטו פרננדס.