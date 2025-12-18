יום חמישי, 18.12.2025 שעה 14:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

דיווח: מונטריאול מה-MLS מעוניינת באלמגור

ב'סקיי ספורטס' טוענים ששחקנה של הפועל ירושלים בן ה-23 מעורר עניין בקבוצה הקנדית, כאשר נכון לעכשיו טרם הוגשה הצעה רשמית עבורו לקבוצה מהבירה

|
אוהד אלמגור (חגי מיכאלי)
אוהד אלמגור (חגי מיכאלי)

לפי דיווח של ‘סקיי ספורטס’, מונטריאול מה-MLS הביעה עניין באוהד אלמגור, שחקן הכנף בן ה-23 של הפועל ירושלים. בשלב זה מדובר בהתעניינות ראשונית בלבד, ולפי הדיווח טרם הוגשה הצעה רשמית למועדון הישראלי.

אלמגור חתום בהפועל ירושלים עד 2028 ומוערך ב-400 אלף אירו לפי 'טרנספרמרקט'. העונה ב-12 הופעות בליגת העל (483 דקות) רשם בישול אחד.

אלמגור גדל והתפתח בהפועל ראשון לציון עד שבינואר 2024 הגיע להפועל ירושלים. העונה שעברה הייתה מרשימה מבחינתו עם 30 משחקי ליגה בהם כבש חמישה שערים ובישל עוד חמישה.

רק השבוע נמכר רן בנימין מהפועל תל אביב לדאלאס, ובליגה האמריקאית משחקים גם תאי בריבו שחתם לאחרונה בדי. סי יונייטד אחרי ששיחק בפילדלפיה יוניון, ודור תורג'מן ועילאי פיינגולד שמשתפים פעולה בניו אינגלנד רבולושן, כמו גם ליאל עבדה שמשחק בשארלוט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */