דיווח: מונטריאול מה-MLS מעוניינת באלמגור

לפי דיווח של ‘סקיי ספורטס’, מונטריאול מה-MLS הביעה עניין באוהד אלמגור, שחקן הכנף בן ה-23 של הפועל ירושלים. בשלב זה מדובר בהתעניינות ראשונית בלבד, ולפי הדיווח טרם הוגשה הצעה רשמית למועדון הישראלי.

אלמגור חתום בהפועל ירושלים עד 2028 ומוערך ב-400 אלף אירו לפי 'טרנספרמרקט'. העונה ב-12 הופעות בליגת העל (483 דקות) רשם בישול אחד.

אלמגור גדל והתפתח בהפועל ראשון לציון עד שבינואר 2024 הגיע להפועל ירושלים. העונה שעברה הייתה מרשימה מבחינתו עם 30 משחקי ליגה בהם כבש חמישה שערים ובישל עוד חמישה.

רק השבוע נמכר רן בנימין מהפועל תל אביב לדאלאס, ובליגה האמריקאית משחקים גם תאי בריבו שחתם לאחרונה בדי. סי יונייטד אחרי ששיחק בפילדלפיה יוניון, ודור תורג'מן ועילאי פיינגולד שמשתפים פעולה בניו אינגלנד רבולושן, כמו גם ליאל עבדה שמשחק בשארלוט.