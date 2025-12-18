"מחפש שחקנים שישדרגו את הקישור וההתקפה"

מוליכת טבלת ליגת העל, הפועל באר שבע, תתארח בשבת ב-19:30 אצל עירוני טבריה ותקווה להמשיך במומנטום עם ניצחון שלישי ברציפות. הבוקר (חמישי) מאמנה, רן קוז’וק, דיבר לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

רן, איך מתכוננים למשחק?

”זה משחק עם חשיבות גדולה מאוד, כמו שאר המשחקים שיהיו העונה, אנחנו במומנטום חיובי ורוצים להמשיך, יהיה משחק אולי שונה מזה נגד נתניה בטרנר כי בבית שלנו קל לנו יותר לקחת את המשחקים לקצב גבוה, אבל עם זאת נצטרך לייצר משחק מאוד אינטנסיבי, לנסות לכפות את הכדורגל שלנו על טבריה ולחזור עם תוצאה טובה”.

אתן מרחק 7 נקודות ממכבי ת”א ו-5 מבית”ר ירושלים. הקבוצה משחקת טוב, מנצחת, אוספת את הנקודות. זה נותן לך שקט כשאתה מסתכל על הקבוצה במשחקים עוד מבחן ועוד מבחן? הפער יכול גם לגדול. רואים כיוון טוב ויציב.

”השחקנים נותנים לי המון ביטחון בבגרות וביכולת שלהם לייצר המשכיות, אבל אנחנו לא מסתכלים על הפער. עדיין יש דברים שאנחנו צריכים לתקן ואנחנו עובדים עליהם, אנחנו כל הזמן שואפים להשתפר. אני מרגיש הרבה ביטחון מהשחקנים אבל צריכים כל הזמן לשאוף קדימה”.

זה משחק מוקש?

”לא, אני חושב שכמו בכל משחק בעונה הזו הדברים תלויים בנו ואם נעשה את הדברים כמו שאנחנו צריכים לעשות אז ננצח”.

במשחק הקודם נגד טבריה היה רעב מטורף. דן ביטון לקח את הכדור אחרי אחד השערים ושם אותו על עיגול האמצע. במשחק האחרון מול נתניה ניצחתם בפעם הראשונה מאז ספטמבר בהפרש של 2 ומעלה.

”אם אני מדבר על דברים שאנחנו צריכים להשתפר זה זה שנגד מכבי ת”א וגם נגד נתניה יכולנו לגמור את המשחק הרבה לפני. במשחק הקודם נגד טבריה זה היה ניכר וצריך להביא את זה במשחקים הבאים, אבל קרו הרבה דברים לטובתנו במשחק הזה, טבריה ספגו שער מוקדם וקיבלו אדום מוקדם”.

תחסר את בלוריאן המורחק ואת קאנגווה שבאליפות אפריקה. אתה יודע מי צריך להיכנס למשבצות שלהם? ולקראת ינואר, אתה רוצה אולי לשחרר שחקנים כדי לצמצם את הסגל?

”יש לי עדיין התלבטויות לגבי ההרכב, אני מאמין שלקראת שבת נקבל את ההחלטות. לגבי ינואר, יש פה קבוצה איכותית, אם נוכל להביא עוד איכות מעבר למה שיש לנו אז נביא, וכשתוצאה ממה שנביא נדע איך להתמודד עם החלק הקיים. אני רוצה להביא לקישור ולהתקפה, אבל יותר מעמדה מסוימת, אני רוצה להביא שחקן שיעשה עבורנו שדרוג. יש לנו שחקנים שיודעים לשחק בהרבה עמדות, העיקר זה להביא שחקן שישדרג את האיכות שלנו”.

רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

מי ישחק במקום בלוריאן וקאנגווה?

”גם לוויטור וגם לבלטקסה יש את היתרונות שלהם, זו לא החלטה פשוטה מי יפתח במקום בלוריאן. לגבי הקישור, יש לנו הרבה אופציות וגם שם כל אחד מביא את היתרונות שלו, בין אם זה שי אליאס או חמודי כנעאן, בסוף הכל תלוי בסוג המשחק. יש חובה גדולה על השחקנים שייכנסו לייצר את אותן תוצאות”.

זלאטנוביץ’ בתקופה אדירה מבחינת שערים. אתה שיבחת אותו גם כשהוא לא הבקיע, איך זה גורם לך להרגיש עכשיו?

”אני שמח בשבילו מאוד ושמח בשבילנו כי הוא משמעותי סביב הקבוצה. כשישבתי פה והגנתי עליו לא עשיתי מעשה הרואי, אלא עשיתי את זה כי איגור, חוץ מהפרמטר של השערים, בשאר הפרמטרים הוא נתן לנו הרבה. אני לא נותן לשחקנים לשחק בגלל שאני אוהב אותם או כי הבאתי אותם או כי הם הבקיעו לפני שנה מספר מסוים של שערים, אלא כי אני מסתכל מה הם נותנים לקבוצה מלבד האספקט של השערים, וכשראיתי שהוא מביא כל כך הרבה ידעתי שאת נושא השערים הוא יצטרך לשפר, אבל שהוא שווה את חולצת ההרכב”.

ג’יבריל דיופ הגיע בקיץ ולאט לאט נכנס לעניינים. הוא הפך לבלם הרכב אצלך.

”זיהינו בו הרבה דברים שיכולים לעזור לנו והרבה דברים שאנחנו יכולים לעזור לו בהם כדי לפתח את הכדורגל שלו. הוא מגלה יכולת טובה, אבל הפער בין מה שהוא נותן היום לבין הפוטנציאל שלו עדיין גדול מאוד בעיניי”.

רן קוז'וק וג'יבריל דיופ (חגי מיכאלי)

דיופ: בהתחלה חששתי להגיע לישראל, אבל אני שמח פה

גם בלם הקבוצה, ג’יבריל דיופ, דיבר במסיבת העיתונאים.

מה אתה יכול להגיד על הזמן שלך בב”ש עד עכשיו?

”הכל הולך טוב מאוד, מאז שבאתי כולם מנסים לעזור לי, השחקנים והצוות, אני מנסה לעשות את הטוב ביותר שלי בכל משחק”.

מה אתה חושב על הרמה של הליגה הישראלית?

”ליגה מאוד איכותית, יש פה הרבה שחקנים טובים, המשחקים אינטנסיביים”.

בית”ר ומכבי מתחרות נגדכם על האליפות. מה אתה חושב עליהן?

”הן קבוצות טובות, היה קשה לשחק נגדן, הצלחנו לנצח כי אנחנו קבוצה טובה. אנחנו מתרכזים בעצמנו ומנסים לנצח בכל משחק, הדבר הכי חשוב זה לקחת נקודות ואנחנו עושים הכל בשביל זה”.

ג'יבריל דיופ (חגי מיכאלי)

אתה חושב שאתם הקבוצה הכי טובה בארץ?

“בשבילי, כל משחק חשוב, לא משנה נגד מי אנחנו משחקים. אנחנו אחת הקבוצות הכי טובות, אני לא אגיד שאנחנו הכי טובים, אנחנו מסתכלים על כל משחק לגופו ומנסים להשיג כמה שיותר נקודות”.

איך החיים בישראל?

”טובים מאוד. השבועות הראשונים היו קצת מסובכים בגלל מזג האוויר, היה חם מאוד, אבל האנשים נחמדים, במועדון ומחוצה לו. אני שמח מאוד להיות כאן”.

החלטת לבוא לשחק בישראל בזמן לא פשוט. דיברת עם שחקנים שהיו פה בעבר אולי כדי שישכנעו אותך להגיע?

”לא דיברתי עם שחקנים שהיו פה בעבר, דיברתי עם קוז’וק ששכנע אותי לבוא לכאן והסביר לי ולסוכן שלי מה הולך כן. אם להיות כנה, קצת חששתי כי יש לי משפחה, אבל רן אמר לי שהכל יהיה טוב. עשו לי קבלת פנים טובה. אני מרגיש שאני הופך להיות שחקן טוב יותר פה”.

ג'יבריל דיופ (חגי מיכאלי)

איך מערכת היחסים שלך עם מיגל ויטור? אתה לומד ממנו?

”מיגל שחקן טוב מאוד, מנהיג גדול. אפשר רק ללמוד כששחקן כזה משחק לידך. אפילו בלי לדבר או לשאול, רק מלראות אותו לידך. הוא עוזר לי בכל מה שהוא יכול. אני יודע כמה הוא חשוב למועדון ואני רק מנסה ללמוד ממנו כמה שאני יכול”.

שיחקת בשווייץ, דברים לא הלכו טוב עבורך, למה?

”לפעמים בכדורגל דברים מסובכים ולא הולכים כמו שאתה רוצה. המאמן פוטר, מאמן חדש בא והיו בעיות. בסופו של דבר, אני פה בבאר שבע והכל הולך טוב”.