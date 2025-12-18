צפירת הרגעה במ.ס אשדוד: קימבידי חזר להתאמן

צפירת הרגעה משמעותית במ.ס. אשדוד. הקשר קארים קימבידי חזר אתמול (רביעי) להתאמן באופן מלא לאחר שקיבל אור ירוק מהצוות הרפואי. קימבידי, שנעדר למעלה מחודש, עבר תקופה לא פשוטה מאז חזרתו מחופשה בקונגו במהלך פגרת הנבחרות, אז התגלתה אצלו בעיה רפואית שחייבה אשפוז וסדרת בדיקות מקיפות.

כעת, לאחר שהכל מאחוריו, שב הקשר המוכשר לפעילות מלאה עם שאר חבריו לקבוצה. החזרה של קימבידי מגיעה בעיתוי חשוב עבור המאמן חיים סילבס, שמתמודד בתקופה האחרונה עם סגל חסר בעקבות פציעות ובעיות רפואיות.

גם עכשיו אשדוד רחוקה מסגל מלא, עם היעדרויות של שחקנים כמו טימותי אוואני, אדיר לוי וטום בן זקן, אך במועדון מאמינים שחזרתו של הקשר עשויה להכניס רוח חדשה ולעזור לקבוצה לצאת מהתקופה הפחות טובה.

החבורה של חיים סילבס, שהפסידה במחזור האחרון בבית להפועל ירושלים, תתארח בשבת הקרובה אצל בני סכנין לקרב ישיר בין שתיים שנאבקות על מיקומים סמוכים בטבלה. הקשר רועי גורדנה, שנעדר מול הפועל ירושלים בגלל צהובים, יחזור להרכב, כמו גם עמנואל אג’יי שחוזר מהרחקה.