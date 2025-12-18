יום חמישי, 18.12.2025 שעה 14:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

במכבי ת"א ניסו לתפוס הכל, ופספסו את העיקר

מאחורי הקלעים בסערה סביב הצהובים: בקבוצה ניסו לגעת בכל הנושאים בהודעה, ובכך לא הצליחו להעביר את המסר. עם כל מה שקורה, לאוהדים אין חשק להגיע

|
מיץ' גולדהאר (חגי מיכאלי)
מיץ' גולדהאר (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב נמצאת בסחרור של אירועים, היא מנסה כל פעם לתפוס את כולם במכה אחת והיא מפסידה בקרב על דעת הקהל. בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE דיבר כתב הקבוצה, רז אמיר, והסביר את הצורה שבה הוא תופס את הסיטואציה מאחורי הקלעים.

בהודעה אתמול (רביעי) היא התחילה מהקנס מול שטוטגרט, אבל ההודעה עצמה מגיבה בכלל לטענות של ארגון “מכבי פנאטיקס” שהמועדון משתמש במשטרה כדי לרדוף אחרי אוהדים. בנוסף, בהודעה התייחסו גם לטענות שהמועדון הוציא אוהדים נגד הפועל פתח תקווה בגלל שהם שרו שיר שבו נאמר “מהראן לאלה מחבל”.

במקום להתייחס לכל אירוע בנפרד ולהסביר את הסיטואציה, במכבי תל אביב עירבבו הכל וניסו לארוז את האירועים בחבילה אחת. הם מנסים לתקן את המצב, אבל זה מתפספס להם בגלל חיבור האירועים. אם היו מוציאים שתי הודעות נפרדות שאחת מתייחסת לאירועי שטוטגרט ואחת מתייחסת לפנאטיקס הדברים היו יכולים לעבור אחרת.

הקהל של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)הקהל של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

דבר שהולך לאיבוד בעיניי הקהל הוא שמיץ’ גולדהאר בסוף פה 15 שנה והשקיע כסף רב שהביא לאליפויות, טרבל, השתתפות קבועה במפעלים אירופיים, שחקנים בכירים שהגיעו ועוד. הקהל התרגל להרגיש תחרותי במשך 15 שנה, הכי גרוע בעונה נתונה היה המקום השלישי אם מחריגים את ההתחלה, ומיץ’ גולדהאר רצה להאמין שגם אם קורה אירוע חריג כמו הפסדים מבזים מול בית”ר ירושלים וליון, הקהל יאמין בדרך שלו וייתן לו ליהנות מהספק.

ל”מכבי פנאטיקס” יש את העימות מול ההנהלה לגבי 11 המורחקים. 1,500 איש לא באו בגלל הנושא הזה, אבל אצל רוב האנשים אין קשר למאבק הספציפי בין הארגון להנהלה. עוד 10,000 לא הגיעו בגלל לאזטיץ’, מזג האוויר, חנוכה ועוד. לאנשים אין חשק בכלל עם כל מה שקורה עם מכבי ת”א, שגם הפסידה כמה ימים לפני זה במשחק העונה מול הפועל ב”ש.

יציעי בלומפילד ריקים, לאנשים אין חשק להגיע (שחר גרוס)יציעי בלומפילד ריקים, לאנשים אין חשק להגיע (שחר גרוס)

מכבי ת”א כן מנהלת שיחות מול “מכבי פנאטיקס” וארגונים נוספים, כשהדרישה של “מכבי פנאטיקס” היא ביטול כל 11 ההרחקות. במועדון לא מוכנים לבטל הרחקה של אדם שיש להם ודאות שהוא עשה דבר פסול לתפיסתם. מכבי כרגע עומדת על שלה והולכת עד הסוף עם ההרחקות.

