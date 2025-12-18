רכש חדש: פרננדו אורטגה יחתום בקריית שמונה

רכש חדש. שחקן נבחרת בוליביה, פרננדו נאווה אורטגה, סיכם בהפועל קריית שמונה. הבוליביאני בן ה-21, שמשחק בעמת הכנף, סיכם הבוקר (חמישי) במועדון הצפוני וצפוי להצטרף לשי ברדה לאחר שינחת בארץ, יעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום רשמית.

כאמור, אורטגה צפוי לחזק את החלק הקדמי של ק”ש לאחר שפתח את העונה במדי קבוצת אוריינטה פטרולו הבוליביאנית מהליגה המקומית הבכירה, במדיה ערך 34 הופעות בכל המסגרות בהן כבש 11 שערים ובישל שלושה נוספים.

כמו כן, אורטגה רשם כשלוש הופעות ראשונות במדי הנבחרת הלאומית של בוליביה בחודשיים האחרונים, וינסה לעזור לנבחרתו להעפיל למונדיאל דרך הפלייאוף הבין יבשתי בחודש מרץ הקרוב.