פפ שוב ביקר את שרקי: הוא לא שיחק כל כך טוב

מנצ’סטר סיטי העפילה אמש (רביעי) לחצי גמר גביע הליגה באנגליה לאחר שגברה 0:2 על ברנטפורד, ומי שמשך את מירב תשומת הלב היה ראיין שרקי. הקשר שהגיע בקיץ המשיך לספק רגעי קסם, הפעם עם שער בבעיטה נפלאה מחוץ לרחבה, אך שוב היה מי שפחות התלהב.

המישהו הזה הוא מאמנו, פפ גווארדיולה. לפני פחות משבועיים פפ ביקר את שרקי לאחר שבישל בראבונה כשאמר שהוא אוהב פשטות ומסי לא היה עושה מהלכים כאלה, מאחר ויותר קשה לטעות בדברים הפשוטים.

גם הפעם למרות עוד פעולה נפלאה ושבחים שקיבל מכל עבר, המאמן הספרדי היה פחות מרוצה: “השער נהדר, אבל אחרי זה הוא לא שיחק כל כך טוב”, אמר כשנשאל על ביצועיו של השחקן, והוסיף לגבי הביצוע עצמו: “אבל כן, הגול היה פנטסטי. אפילו אדם עיוור יכול להבין שזה שער מיוחד, לא צריך להיות מאמן כדי להבין כמה זה יפה”.

ראיין שרקי (IMAGO)

כשדיבר על השינוי שהביאו המחליפים, גווארדיולה שוב הביע אכזבה מהצרפתי: “הם הביאו שינוי, כי במחצית השנייה ראיין שרקי לא עשה את העבודה שהוא צריך לעשות בהגנה, לא היו לו אנרגיות”.

על הדברים שעוד צריך לשפר אמר המאמן: “שרקי יכול להפוך ליותר טוב כשהוא ידע לקבל את ההחלטה האחרונה כמו שצריך”.