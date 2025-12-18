יום חמישי, 18.12.2025 שעה 15:50
כדורגל עולמי

פפ שוב ביקר את שרקי: הוא לא שיחק כל כך טוב

למרות שכבש עוד שער מופלא, מאמן מנצ'סטר סיטי שוב ראה את הצד שלילי במשחק של הקשר: "ראיין שרקי לא עשה את העבודה שלו בהגנה, לא היו לו אנרגיות"

|
ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)
ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי העפילה אמש (רביעי) לחצי גמר גביע הליגה באנגליה לאחר שגברה 0:2 על ברנטפורד, ומי שמשך את מירב תשומת הלב היה ראיין שרקי. הקשר שהגיע בקיץ המשיך לספק רגעי קסם, הפעם עם שער בבעיטה נפלאה מחוץ לרחבה, אך שוב היה מי שפחות התלהב.

המישהו הזה הוא מאמנו, פפ גווארדיולה. לפני פחות משבועיים פפ ביקר את שרקי לאחר שבישל בראבונה כשאמר שהוא אוהב פשטות ומסי לא היה עושה מהלכים כאלה, מאחר ויותר קשה לטעות בדברים הפשוטים.

גם הפעם למרות עוד פעולה נפלאה ושבחים שקיבל מכל עבר, המאמן הספרדי היה פחות מרוצה: “השער נהדר, אבל אחרי זה הוא לא שיחק כל כך טוב”, אמר כשנשאל על ביצועיו של השחקן, והוסיף לגבי הביצוע עצמו: “אבל כן, הגול היה פנטסטי. אפילו אדם עיוור יכול להבין שזה שער מיוחד, לא צריך להיות מאמן כדי להבין כמה זה יפה”.

ראיין שרקי (IMAGO)ראיין שרקי (IMAGO)

כשדיבר על השינוי שהביאו המחליפים, גווארדיולה שוב הביע אכזבה מהצרפתי: “הם הביאו שינוי, כי במחצית השנייה ראיין שרקי לא עשה את העבודה שהוא צריך לעשות בהגנה, לא היו לו אנרגיות”.

על הדברים שעוד צריך לשפר אמר המאמן: “שרקי יכול להפוך ליותר טוב כשהוא ידע לקבל את ההחלטה האחרונה כמו שצריך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */