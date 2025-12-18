הפרקליטות תכריע האם לנקוט צעדים נגד שוטרים

בעקבות אירועי הדרבי הטעון בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד, הוגשו תלונות נגד שוטרים בטענה לשימוש באלימות כלפי אוהדים לאחר סיום המשחק ויציאתם מהאצטדיון.

על רקע הטענות, בדקנו כמה תלונות הוגשו בפועל למחלקה לחקירות שוטרים (מח”ש), מה עלה בגורלן, והיכן עומדות החקירות נכון לעכשיו. ממח”ש נמסר לאתר ONE כי בעקבות אירועי הדרבי התקבלו בסך הכל 12 תלונות נגד שוטרים.

על פי הנתונים, "ארבעה מהתיקים נסגרו מבלי שנחקר שוטר אחד או יותר באזהרה, בין היתר בשל חוסר שיתוף פעולה מצד המתלוננים. בשני תיקים נוספים הסתיימו הליכי החקירה, והם הועברו לפרקליטות לצורך קבלת החלטה האם יש מקום לנקוט צעדים משפטיים. בשאר התיקים החקירה עדיין נמשכת וטרם התקבלה הכרעה".

במערכת אכיפת החוק מדגישים כי כל תלונה נבחנת לגופה, וכי החלטות מתקבלות בהתאם לראיות ולשיתוף הפעולה של המעורבים. נושא הטיפול באירועי אלימות, הן מצד אוהדים והן מצד כוחות האבטחה, ממשיך לעמוד במוקד תשומת הלב הציבורית לאחר הדרבי.

נמשיך לעקוב אחר התפתחויות החקירה והחלטות הפרקליטות.