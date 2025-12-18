חג המכבים: מכבי ת"א גברה על ולנסיה

החג שלה. מכבי תל אביב רשמה הערב (חמישי) 82:85 על ולנסיה במשחק שהוכרע בהתקפה האחרונה שלו ובכך סגרה שבוע חנוכה מושלם ביורוליג עם שני ניצחונות חשובים ביותר.

החבורה של עודד קטש הובילה ביתרון דו ספרתי ברבע האחרון, אך כהרגלה היא אפשרה ליריבה לחזור, ורק החטאות רבות של הספרדים לשלוש מנעו מהמשחק ללכת להארכה וקבעו ניצחון רביעי ברציפות במפעל הבכיר ביבשת לצהובים.

המשחק אופיין בקצב מהיר לכל אורכו כמו שולנסיה אוהבת, והוא נפתח ככה. הספרדים עלו ליתרון בפתיחה ומכבי התקשתה בהתקפה, אך שלשות של איפה לונדברג ו-וויל ריימן צימקו את הפער, ונקודות נוספות של מרסיו סנטוס השוו את התוצאה. בסיומו של הרבע הספרדים הוליכו 19:21.

ג'ימי קלארק חוגג עם ג'ון דיברתולומיאו (רדאד ג'בארה)

הסטטוס קוו המשיך ברבע השני, עד שטי ג’יי ליף, ג’יילן הורד וג’ימי קלארק נכנסו לעניינים, ועם מהלכים טובים קבעו ריצת 0:7 שהרימה את הקהל באוויר והעלתה את המאחרת ליתרון. עד לסיום הרבע היה תחושה של חתול ועכבר, כאשר הצהובים עלו ליתרון אך בכל פעם הספרדים היו שם כדי לחזור, עד שנקודות של לונדברג ורומן סורקין קבעו 41:47 בירידה לחדרי ההלבשה.

החצי השני התחיל בקצב רגוע יותר אך הוא התגבר ככל שהרבע המשיך, וככה נכנסו לעניינים ווקר ולונדברג, שהוליכו את הצהובים ליתרון דו ספרתי, 54:64. דאנק ענק של קלארק אחרי חטיפה שלו הרימה את ההיכל על הרגליים וגרמה למאמן הספרדי לקחת פסק זמן לקראת סיום הרבע, שהסתיים ביתרון 61:70 למארחים מישראל.

קלארק העלה את קבוצתו ליתרון דו ספרתי מחדש ברבע המכריע, והיה נראה כי מכבי תסיים את המשחק בצורה נוחה. אך הצהובים, כמו שהם יודעים לעשות, איבדו את היתרון בהדרגה בדקות הסיום וגרמו לאוהדיה לדפיקות לב. הכל התנקז להתקפה האחרונה, אז הצהובים איבדו כדור במחצית המגרש שלהם בפיגור שלוש, ואפשרו לספרדים אפשרות לכפות הארכה. שחקני ולנסיה פספסו מספר הזדמנויות לקלוע כאשר הם החטיאו ממרחק ובכך המארחת יצאה עם 82:85 וניצחון רביעי ברציפות במפעל.

קלעו למכבי תל אביב: לוני ווקר 14 נקודות, איפה לונדברג 12 נק’ ו-7 אסיסטים, ג’ימי קלארק וטי ג’יי ליף (5 ריבאונדים) 11 נק’ כ”א, מרסיו סנטוס 10 נק’, ג’יילן הורד 9 נק’ ו-7 ריב’, רומן סורקין, אושיי בריסט ו-וויל ריימן 5 נק’ כ”א וג’ון דיברתולומיאו 3 נק’.

קלעו לולנסיה: קמרון טיילור 15 נקודות ו-8 ריבאונדים, ברנקו באדיו 14 נק’, מאת’יו קוסטלו 13 נק’ ו-6 ריב’, ז’אן מונטרו 11 נק’ ו-5 אסיסטים, אומארי מור וניית’ן ריברס (5 ריב’) 7 נק’ כ”א, חיימה פראדיה 5 נק’, ברקסטון קי (6 ריב’) ודריוס תומפסון (5 אסט’) 4 נק’ כ”א וג’וזף פוארטו 2 נק’.

אוהדי מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

אוהדי מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

גיא פניני ועודד קטש (אורן בן חקון)

פדרו מרטינס (רדאד ג'בארה)

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

רבע ראשון: 19:21 לולנסיה

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ולנסיה: סרחיו דה לראה, קמרון טיילור, חיימה פראדייה, אומארי מור וניית’ן ריברס.

בריסט פתח את ההתמודדות עם שלשה שהקפיצה את האוהדים המשולהבים, אך טיילור הגיב מנגד עם שלוש קליעות עונשין מדויקות. ווקר רשם שלשה משלו, אך הספרדים השיבו עם שבע רצופות והקצב המהיר ניכר בפתיחה. השטף של המשחק המיך מצד שתי הקבוצות, כאשר שרשרת החילופים בולנסיה לא האטה את הקצב, בעוד המארחת עמדה בקצב.

הספרדים המשיכו לרוץ והשיגו נקודות קלות בהתקפות מעבר, בעוד הצהובים נתקעו מעט בצד ההתקפי, והפסק זמן הגיע להם בדיוק בזמן. שתי שלשות של מכבי, שבאו מידיהם של איפה לונדברג ו-וויל ריימן, צימקו את ההפרש לארבע בלבד, 15:19 לאורחים. ארבע נקודות רצופות של מרסיו סנטוס שעלה מהספסל קבעו שוויון ולמאמן הספרדי לקחת פסק זמן בהול. שתי נקודות מהקו של ולנסיה קבעו את תוצאת הרבע, 19:21 לאורחים.

רומן סורקין בין שחקני ולנסיה (אורן בן חקון)

אוהדי מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 41:47 למכבי תל אביב

הסטטוס קוו המשיך בפתיחת הרבע השני, כאשר הקצב המהיר המשיך וכך גם החלפת הסלים ההדדית, עד שהגיע טי ג’יי ליף שהשלים סל ועבירה והעלה את הצהובים ליתרון, 28:29. ארבע נקודות נוספות שהוסיפו הורד וקלארק קבעו ריצת 0:7 שהרימה את הקהל וגרמה ליריבה לקחת פסק זמן.

המאחרת אפשרה ליריבתה לחזור לעניינים ולצמק את הפער לנקודה, במה שגרם לקטש לקחת פסק זמן משלו. מכבי חזרה עם תרגיל לווקר, שתפר שלשה גדולה והוסיף גם קליעת עונשין לאחר עבירה שנעשתה עליו כדי להשלים מהלך של ארבע נקודות ולקבוע 36:41. חמש נקודות רצופות של הספרדים העלימו את ההפרש של מכבי, אך ארבע רצופות של לונדברג, שהשתווה לווקר בכמות הנקודות (9 לכל אחד), החזירה את היתרון לחבורה בצהוב. סל של סורקין קבע את תוצאת המחצית, 41:47 לצהובים.

איפה לונדברג עולה לזריקה (אורן בן חקון)

קמרון טיילור עולה לזריקה (אורן בן חקון)

ג'יילן הורד לאחר סל (אורן בן חקון)

שחקני מכבי תל אביב בטירוף (אורן בן חקון)

רבע שלישי: 61:70 למכבי תל אביב

הרבע נפתח בקצב רגוע יותר מקודמיו, אך לאט לאט הקבוצות התחממו ונכנסו לעניינים, כאשר הספרדים לחצו על הדוושה וצימקו ל-51:53 בלבד לצהובים. הקצב עלה ואיתו גם יתרונה של מכבי, אך הספרדים היו שם ובכל פעם רשמו נקודות חשובות. ווקר ולונדברג עלו שניהם למספר דו ספרתי של נקודות והובילו את החבורה בצהוב ליתרון דו ספרתי, 54:64. דאנק ענק של קלארק אחרי חטיפה שלו הרימה את ההיכל על הרגליים וגרמה למאמן הספרדי לקחת פסק זמן לקראת סיום הרבע, שהסתיים ביתרון 61:70 למארחים מישראל.

טי ג'יי ליף מרוצה (רדאד ג'בארה)

ג'יילן הורד בטירוף עם ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

וויל ריימן וגיא פניני (רדאד ג'בארה)

איפה לונדברג עם הכדור (רדאד ג'בארה)

רבע רביעי: 82:85 למכבי תל אביב

הקבוצות החליפו סלים בדקות הראשונות כדי לשמור על היתרון, אך חמש נקודות רצופות של קלארק קבעו 11 הפרש, אותו הספרדים החזירו לחד ספרתי במהלך העוקב. הרכז, סנטוס וליף עלו גם הם לדאבל פיגרס וקבעו את הטון ברבע, וגרמו למאמן היריב לקחת פסק זמן נוסף. הספרדים ידעו לצמק את הפער בהדרגה, והכל התנקז להתקפה האחרונה, אז הצהובים איבדו כדור במחצית המגרש שלהם בפיגור שלוש, ואפשרו לספרדים אפשרות לכפות הארכה. שחקני ולנסיה פספסו מספר הזדמנויות לקלוע כאשר הם החטיאו ממרחק ובכך המארחת יצאה עם 82:85 וניצחון רביעי ברציפות במפעל.