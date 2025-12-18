יום חמישי, 18.12.2025 שעה 11:50
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

שוער טלאברה: בסיום המשחק הם משכו זמן

חיימה גונסאלס, שחקן הקבוצה מהליגה השלישית, היה גאה בהופעה של קבוצתו למרות ההפסד לריאל מדריד בגביע המלך: "לקראת השריקה הם רק הרחיקו כדורים"

שחקני טלאברה חוגגים (IMAGO)
שחקני טלאברה חוגגים (IMAGO)

חיימה גונסאלס, שוער טלאברה, היה גאה בהופעה של קבוצתו אמש (רביעי) למרות ההפסד 3:2 לריאל מדריד במסגרת גביע המלך. לאחר המשחק, אמר גונסאלס כי יזכור תמיד כיצד הבלאנקוס סיימו את ההתמודדות באצטדיון אל פראדו כשהפ "מסוגרים ברחבה, מעבירים זמן ויוצאים להתקפות רק דרך כדורים ארוכים”.

טלאברה, מהליגה השלישית, הצליחה להקשות על אלופת אירופה במשחק דרמטי, וביצעה קאמבק מרשים לאחר פיגור 2:0 במחצית הראשונה. בדבריו לסוכנות הידיעות EFE ציין גונסאלס כי הקהל המקומי יכול להיות "מאושר וגאה" מהיכולת שהציגה הקבוצה.

השוער הדגיש כי טלאברה אף הייתה קרובה להשוות, כאשר נגיחת ראש של די רנצו נבלמה על ידי אנדריי לונין: "עצירה אדירה שלו". עם זאת, הוא לקח אחריות על הטעות שהובילה לשער השלישי של ריאל מדריד: "הכדור קפץ ולא הצלחתי למנוע ממנו להגיע לרשת". למרות הטעות, סיפר גונסאלס בחיוך כי כוכבי ריאל מדריד, בהם קיליאן אמבפה וג'וד בלינגהאם, ניגשו אליו בסיום ועודדו אותו. הוא הוסיף כי שוחח גם עם ארדה גולר, ואף התבדח עמו על שתי הצלות שביצע מולו במהלך המשחק.

חיימה גונסאלס (IMAGO)חיימה גונסאלס (IMAGO)

במקביל, מאמן טלאוורה, אלחנדרו סנדרוני, הגדיר את המשחק כהגשמת חלום אישי: "חלמתי שמשחק שאני מאמן ישודר בארגנטינה", אמר המאמן הארגנטינאי במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, וציין כי הוא נושא את החלום הזה מאז שהגיע לספרד בגיל 13.

סנדרוני הודה לקהל המקומי על התמיכה הבלתי פוסקת, במיוחד לאחר השער השלישי שספגה הקבוצה, אז המשיכו האוהדים לעודד את השוער. לדבריו, המטרה המרכזית הושגה: שהקהל יצא מרוצה וגאה בשחקנים שנלחמו על סמל המועדון וצבעי העיר.

