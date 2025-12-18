יום חמישי, 18.12.2025 שעה 10:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

היחסים ב-Winner לניצחון של מכבי והפועל ת"א

הצהובים עם יחס של 1.8 לניצחון, הארכה או הפסד עד נקודה מול ולנסיה, האדומים עם יחס של 1.75 לניצחון, הארכה או הפסד עד 5 נקודות מול פנאתינייקוס

|
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

הקבוצות הישראליות ביורוליג נמצאות בכושר מצוין כשגם הפועל ת”א וגם מכבי ת”א מחזיקות ברצף של שלושה ניצחונות. הערב (חמישי) האדומים יתארחו לקרב צמרת אצל פנאתינייקוס ב-21:15 והצהובים יארחו בישראל את ולנסיה ב-21:05 החזקה בתקווה להשיג ניצחון נוסף. בנוסף, ב-21:00 ייפגשו מילאן ונאפולי למשחק גדול במסגרת חצי גמר הסופר קאפ האיטלקי.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל עם המשחק של הפועל תל אביב. מוליכת היורוליג פוגשת את הרביעית ביוון, ונחשבת לאנדרדוג. האדומים מקבלים יחס של 1.75 לניצחון, הארכה או הפסד עד 5 נקודות, בעוד שפנאתינייקוס מקבלת יחס של פי 1.85 לניצחון ביותר מ-5 נקודות.

מכבי תל אביב פוגשת את השנייה בטבלת היורוליג ובהתאם גם היא לא פייבוריטית. הצהובים מקבלים יחס של פי 1.8 לניצחון, הארכה או ניצחון בנקודה, בעוד שוולנסיה מקבלת יחס של פי 1.8 לניצחון בשתי נקודות ומעלה.

איפה לונדברג (שחר גרוס)איפה לונדברג (שחר גרוס)

ומה עם מילאן ונאפולי? המשחק הנהדר באיטליה מספק יחסים צמודים, כשמילאן פייבוריטית עם יחס של פי 2.45 לניצחון ונאפולי מקבלת יחס של פי 2.55 לניצחון. תיקו בתום 90 הדקות יעניק למהמרים נכונה יחס של פי 2.7.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */