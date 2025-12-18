בבני סכנין משוכנעים: זאת עונת הפריצה של סלמן

אחרי ההפסד הצורב לבית"ר ירושלים בתחילת השבוע, בני סכנין תנסה לחזור למסלול הניצחונות מול מ.ס אשדוד בשבת. מטרת הקבוצה של מימר היא לא לגלוש לחלק התחתון של הטבלה, כשסכנין רחוקה 6 נקודות בלבד מהפועל ירושלים שמתחת לקו האדום, ורחוקה 5 נקודות מהמקום בפלייאוף העליון.

חסן חילו יחזור לסגל הקבוצה, לאחר שהיה מורחק במשחק האחרון, השאלה היא על חשבון מי, שכן מארון גנטוס ואיאד אבו עביד עשו עבודה טובה ומימר לא מתכוון לשחק במערך של 3 בלמים. מהסגל ייחסר יוהאן אנזי הפצוע. מי שממשיך להיבחן בקבוצה הוא דנילה ארמוקוב, שוער יהודי-רוסי.

אחד השחקנים שממשיכים לפרוח בתקופתו של שרון מימר, ומי שנמצא היום בראש טבלת מלכות השערים של הקבוצה, אחמד סלמן, לו יש כבר 4 שערים. סלמן הגיע ממכבי נתניה במסגרת הטרייד עם סהאר ת'אגי ונראה שבסכנין מאוד מרוצים מהשחקן: "מדובר בשחקן שעל פי המסתמן זאת עונת הפריצה שלו. שחקן שיכול לשחק במגוון של תפקידים, כקיצוני ומתחת לחלוץ. הוא מזכיר מאוד בסגנון את סייד אבו פרחי ממכבי ת"א".