3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

בבני סכנין משוכנעים: זאת עונת הפריצה של סלמן

הקבוצה של שרון מימר מרוצה מההתקדמות של החלוץ שהגיע ממכבי נתניה: "יכול לשחק במגוון תפקידים". חסן חילו יחזור לסגל במשחק הקרוב נגד מ.ס אשדוד

|
אחמד סלמן מאושר (אורן בן חקון)
אחמד סלמן מאושר (אורן בן חקון)

אחרי ההפסד הצורב לבית"ר ירושלים בתחילת השבוע, בני סכנין תנסה לחזור למסלול הניצחונות מול מ.ס אשדוד בשבת. מטרת הקבוצה של מימר היא לא לגלוש לחלק התחתון של הטבלה, כשסכנין רחוקה 6 נקודות בלבד מהפועל ירושלים שמתחת לקו האדום, ורחוקה 5 נקודות מהמקום בפלייאוף העליון.

חסן חילו יחזור לסגל הקבוצה, לאחר שהיה מורחק במשחק האחרון, השאלה היא על חשבון מי, שכן מארון גנטוס ואיאד אבו עביד עשו עבודה טובה ומימר לא מתכוון לשחק במערך של 3 בלמים. מהסגל ייחסר יוהאן אנזי הפצוע. מי שממשיך להיבחן בקבוצה הוא דנילה ארמוקוב, שוער יהודי-רוסי.

אחד השחקנים שממשיכים לפרוח בתקופתו של שרון מימר, ומי שנמצא היום בראש טבלת מלכות השערים של הקבוצה, אחמד סלמן, לו יש כבר 4 שערים. סלמן הגיע ממכבי נתניה במסגרת הטרייד עם סהאר ת'אגי ונראה שבסכנין מאוד מרוצים מהשחקן: "מדובר בשחקן שעל פי המסתמן זאת עונת הפריצה שלו. שחקן שיכול לשחק במגוון של תפקידים, כקיצוני ומתחת לחלוץ. הוא מזכיר מאוד בסגנון את סייד אבו פרחי ממכבי ת"א".

