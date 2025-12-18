הרצף נעצר: הפועל ת"א הפסידה לפנאתינייקוס

השבוע הכפול ביורוליג המשיך לו הערב (חמישי), כאשר במשחק חוץ קשה באואקה, הפועל תל אביב התקשתה והפסידה 93:82 לפנאתינייקוס ביוון, זאת במסגרת המחזור ה-17 במפעל. בכך, הרצף של האדומים, שעמד על שלושה ניצחונות, נעצר, אך למרות זאת, דימיטריס איטודיס נותר במקום הראשון.

הקצב במשחק היה נהדר מהדקה הראשונות, כשמי שבעיקר שהגיע אל הפרקט זה המארחים, לצד אואקה רועש. הקבוצות החליפו סלים בפתיחה, אך אז הירוקים השלימו ריצת 0:13 וברחו לדו ספרתי, 8:20. אולם, איטודיס שינה את כל החמישייה שלו, מה שעזר לו והשחקנים האדומים השלימו 0:9 וצמצמו, 17:22 לפנאתינייקוס אחרי עשר דקות.

ברבע השני הקצב היה נהדר, הקבוצות החליפו סלים והיתרון עבר מצד לצד, קולין מלקולם להט עם 10 נקודות ב-10 דקות והחזיק את קבוצתו, 45:46 להפועל בירידה להפסקה. את הרבע השלישי, המארחת פתחה עם ריצת 0:9 וברחו ליתרון, האדומים שוב חזרו עם ריצת 0:7 ועם סל אנד וואן על הבאזר של קוסטאט סלוקס, פנאתינייקוס ב-62:65.

הרבע האחרון נפתח בצורה הכי רעה שהפועל תל אביב הייתה יכולה לבקש. היוונים השלימו ריצת 0:10 בדקות הראשונות וברחו ליתרון דו ספרתי גדול, 62:75. משם, היה קשה לאדומים לחזור מזה על אף שצמצמו את ההפרש מעט, אך החבורה של איטודיס נותרה עם ההפסד, 93:82, נשארה במקום הראשון ותקווה לחזור למסלול במפעל מול באיירן מינכן במחזור הבא.

קלעו להפועל ת”א: טיילר אניס 16 נק’, אנטוניו בלייקני 15 נק’, אלייז’ה בראיינט (7 ריב’) וקולין מלקולם 14 נק’, כריס ג’ונס 10 נק’ , דן אוטורו 6 נק’ ו-11 ריב’, וסיליה מיציץ’ 4 נק’ וג’ונתן מוטלי 3 נק’.

קלעו לפנאתינייקוס: קנדריק נאן 19 נק’, צ’די אוסמן 17 נק’, עומר יורצבן 11 נק’, ג’ריאן גראנט 9 נק’, קניית’ פריד (11 ריב’) וקוסטאט סלוקאס 8 נק’, חואן הרנאגומז 7 נק, טי ג’יי שורטס 6 נק’, פאנאיוטיס קאלאצאקיס וקנסטנטיוס מיטוגלו 3 נק’ כ”א וניקוס רוגאבופולוס 2 נק’.

רבע ראשון: 17:22 לפנאתינייקוס

חמישיית פנאתינייקוס: פאנאיוטיס קאלאצאקיס, צ’די אוסמן, ג’ריאן גראנט, קניית’ פריד וקנסטנטינוס מיטוגלו.

חמישיית הפועל ת”א: אנטוניו בלייקני, וסיליה מיציץ’ אלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט ודן אוטורו.

# 10:00-05:00: אוטורו פתח את ההתמודדות עם שתי נקודות, אך אז הקבוצות החליפו סלים, האדומים הובילו 7:8, כשלאחר מכן היוונים השלימו ריצת 0:8 בשתי דקות וברחו ליתרון ראשון, 8:15.

דן אוטורו (הפועל תל אביב)

# 05:00-00:00: היוונים השלימו ריצת 0:13 ועלו ליתרון של 12 הפרש, 8:20, אך אז איטודיס שינה, האדומים התעשתו, הגיבו עם ריצת 0:9 והורידו את ההפרש לשלוש בלבד, ניקולאוס קלע פעמיים מהעונשין רגע לפני סיום הרבע.

רבע שני: 45:46 להפועל תל אביב

# 10:00:05:00: חמש דקות נהדרות של כדורסל עם החלפת סלים ו-15:15 נהדר. היוונים ברחו לשמונה הפרש באמצע, אך מלקולם עם 10 נקודות אישיות משלו, השאיר את האדומים קרובים.

# 05:00-00:00: טירוף באואקה. האדומים השלימו ריצת 2:7 קטנה והורידו את ההפרש לשתיים הפרש בלבד, כשאז בראיינט צלף שלשה גדולה, הפך את התוצאה ונתן יתרון לאדומים, אניס הוסיף מחוץ לקשת ועשה 41:45. היוונים קבעו 45:45, בראיינט קלע נקודה רגע לפני הירידה להפסקה.

רבע שלישי: 62:65 לפנאתינייקוס

# 10:00-05:00: שוב חמש דקות טובות של כדורסל. היוונים פתחו עם ריצת 0:9 ולקחו את ההובלה, האדומים השלימו ריצת 0:7 משלהם, התקרבו שוב פעם והורידו את ההפרש לנקודה אחת, 54:53.

# 05:00-00:00: חמש הדקות האחרונות של הרבע התאפיין בחילופי סלים, כשסל רדף סל והיתרון עבר ידיים. גראנט ומיציץ’ החליפו סלים, 62:62, אך סלוקס קלע סל אנד וואן על הבאזר ונתן יתרון ליוונים.

רבע רביעי: 82:93 לפנאתינייקוס

# 10:00-05:00: האדומים פתחו רע את הרבע האחרון, היוונים השלימו ריצת 0:10 וברחו ליתרון דו ספרתי, 62:75. הקבוצות רק החליפו סלים בשאר הזמן וזה 68:80 לפנאתינייקוס.

# 05:00-00:00: חמש הדקות האחרונות של המשחק היו גארבג’ טיים אחד ארוך. האדומים ניסו להתקרב ואף הגיעו עד תשע הפרש, אך היוונים שמרו על ההפרש וניצחו 82:93.