כאשר הוא מלווה במנכ"ל איציק עובדיה, המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמאמן ברק בכר, נשיא מכבי חיפה יעקב שחר ירד אתמול לכר הדשא בסיום משחק קבוצת הנוער מול הפועל פתח תקווה שנגמר בניצחון 0:3, כינס את השחקנים ואמר להם: "אני גאה בכם מאוד על הדרך שאתם עושים גם בליגה וגם באירופה. אני שמח לראות שחקנים מתקדמים לקבוצה הבוגרת".

עוד קודם לכן הארבעה קיימו פגישה מרובעת כאשר על הפרק החיזוק לקראת חודש ינואר. מבחינת התוכניות שום דבר מעשי לא השתנה והמטרה לצרף קשר 10 במקום מתיאס נהואל וקיצוני ימני, כאשר ממציבת השחקנים עשוי לרדת סוף פודגוראנו שלא ממהר לעזוב לכל קבוצה בארץ ועשוי לנסות ולחפש את עתידו שוב מעבר לים.

בכל מקרה, נהואל, גוני נאור ופודגוראנו טרם קיבלו הודעה על הרצון להשתחרר מהם למרות שלפחות לגבי גוני נאור יש כבר ניסיון למצוא לשחקן קבוצות אחרות, כאשר הפועל ירושלים ובני סכנין כבר גילו עניין בשחקן. מכבי חיפה לא תעמוד בדרכו של גוני שנרכש בזמנו מהפועל ירושלים בסכום של 2.2 מיליון שקלים.

גוני נאור (עמרי שטיין)

מי שביקש להשתחרר בינואר וקיבל אישור כבר לפני חודש לחפש לו קבוצה בהשאלה עד תום העונה הוא החלוץ עומר דהן שבוחן מספר אופציות. במקביל לכל אלה, נמשכות ההכנות של הקבוצה לקראת המשחק ביום שני מול בית"ר ירושלים. במכבי חיפה מרוצים מאוד שבפחות מיממה נמכרו כל הכרטיסים למשחק. מהסגל יחסרו עבדולאי סק, יילה בטאי וג'ורג'ה יובאנוביץ'.