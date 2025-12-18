יום חמישי, 18.12.2025 שעה 10:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"שמח לראות שחקנים מתקדמים לקבוצה הבוגרת"

יעקב שחר כינס את שחקני הנוער של מכבי חיפה: "גאה בכם על הדרך שאתם עושים בליגה ובאירופה". ניסיון להשתחרר מנהואל, גוני נאור ופודגוראנו בינואר

|
שחקני הנוער של מכבי חיפה (רועי כפיר)
שחקני הנוער של מכבי חיפה (רועי כפיר)

כאשר הוא מלווה במנכ"ל איציק עובדיה, המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמאמן ברק בכר, נשיא מכבי חיפה יעקב שחר ירד אתמול לכר הדשא בסיום משחק קבוצת הנוער מול הפועל פתח תקווה שנגמר בניצחון 0:3, כינס את השחקנים ואמר להם: "אני גאה בכם מאוד על הדרך שאתם עושים גם בליגה וגם באירופה. אני שמח לראות שחקנים מתקדמים לקבוצה הבוגרת".

עוד קודם לכן הארבעה קיימו פגישה מרובעת כאשר על הפרק החיזוק לקראת חודש ינואר. מבחינת התוכניות שום דבר מעשי לא השתנה והמטרה לצרף קשר 10 במקום מתיאס נהואל וקיצוני ימני, כאשר ממציבת השחקנים עשוי לרדת סוף פודגוראנו שלא ממהר לעזוב לכל קבוצה בארץ ועשוי לנסות ולחפש את עתידו שוב מעבר לים.

בכל מקרה, נהואל, גוני נאור ופודגוראנו טרם קיבלו הודעה על הרצון להשתחרר מהם למרות שלפחות לגבי גוני נאור יש כבר ניסיון למצוא לשחקן קבוצות אחרות, כאשר הפועל ירושלים ובני סכנין כבר גילו עניין בשחקן. מכבי חיפה לא תעמוד בדרכו של גוני שנרכש בזמנו מהפועל ירושלים בסכום של 2.2 מיליון שקלים.

גוני נאור (עמרי שטיין)גוני נאור (עמרי שטיין)

מי שביקש להשתחרר בינואר וקיבל אישור כבר לפני חודש לחפש לו קבוצה בהשאלה עד תום העונה הוא החלוץ עומר דהן שבוחן מספר אופציות. במקביל לכל אלה, נמשכות ההכנות של הקבוצה לקראת המשחק ביום שני מול בית"ר ירושלים. במכבי חיפה מרוצים מאוד שבפחות מיממה נמכרו כל הכרטיסים למשחק. מהסגל יחסרו עבדולאי סק, יילה בטאי וג'ורג'ה יובאנוביץ'.

