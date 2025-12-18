יום חמישי, 18.12.2025 שעה 10:30
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

אחרי הזכייה: השאלה שהכעיסה את לואיס אנריקה

ספונוב נתן הצגה בדו קרב הפנדלים ומאמן פאריס סן ז'רמן התבקש להסביר האם יהפוך לשוער הראשון: "זה הזמן לדבר על זה? אנחנו ממשיכים לעשות היסטוריה"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

פאריס סן ז’רמן נכנסה לספרי ההיסטוריה של הכדורגל העולמי. אחרי ברצלונה של פפ גווארדיולה ב-2009 ובאיירן מינכן של האנזי פליק ב-2020, גם אלופת צרפת השלימה סקסטופל היסטורי, לאחר שניצחה את פלמנגו בגמר הגביע הבין-יבשתי בקטאר. המשחק הסתיים ב-1:1 בתום הזמן החוקי, והוכרע בדו קרב פנדלים שבו ניצחו הצרפתים 1:2.

בכך השלימה הקבוצה של לואיס אנריקה זכייה בשישה תארים בשנת 2025 בלבד: אליפות צרפת, הגביע הצרפתי, גביע האלופות, הסופר קאפ האירופי, הסופר קאפ הצרפתי וגביע האלופות הבין יבשתי, עם כתם יחיד בדמות הפסד 3:0 לצ’לסי בגמר גביע העולם למועדונים בקיץ האחרון.

המשחק עצמו לא היה מהמשכנעים של פ.ס.ז’, במיוחד ביחס למחצית הראשונה של השנה שבה דרסה את אינטר 0:5 בגמר ליגת האלופות. חביצ’ה קבראצחליה העלה את הצרפתים ליתרון בדקה ה-38, אך פנדל של ז’ורז’יניו בדקה ה-62 החזיר את הברזילאים למשחק. בדו קרב הפנדלים היה זה מתוויי ספונוב שגנב את ההצגה, עם 4 עצירות מתוך 5 בעיטות, והעניק לקבוצתו את התואר ואת המקום בהיסטוריה.

מתוויי ספונוב (רויטרס)

לאחר המשחק התעורר מחדש הוויכוח סביב זהות השוער הראשון של הקבוצה, על רקע היכולת המרשימה של ספונוב והביקורת על לוקאס שבלייה. לואיס אנריקה סירב להיגרר לדיון והגיב בעוקצנות לשאלה בנושא: "זה הזמן לדבר על זה?" אמר המאמן הספרדי והוסיף: "זה זמן להיות מאוחדים, זה זמן ליהנות מזכייה בעוד תואר. זה זמן לברך את כל השחקנים, אלה ששיחקו ואלה שלא, ואת האוהדים שלנו. אנחנו רוצים לעשות היסטוריה, ואנחנו ממשיכים לעשות היסטוריה. צריך ליהנות מהרגעים האלה".

למרות דבריו, בצרפת כבר מתכוננים לשאלה הגדולה הבאה: מי יעמוד בין הקורות עם חזרת הליגה ב-4 בינואר, והאם הופעתו של ספונוב בגמר תשנה את ההיררכיה בפ.ס.ז’.

