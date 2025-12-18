איטודיס לקראת פאו: יש לה הכל, מרגש לבוא לכאן

בהפועל תל אביב העונה אין יותר מידי זמן לחגוג ניצחונות או להתבאס מהפסדים, כשמיד יש עוד משחק. אחרי שהאדומים חגגו במשחק הראשון שלהם אי פעם ביורוליג בישראל עם הניצחון על הכוכב האדום בלגרד בארנה, כבר כעבור יומיים, היום (חמישי, 21:15) הם יתארחו אצל פנאתינייקוס באואקה, אחד האולמות הכי קשים ביבשת ללא ספק.

אימון אחד בלבד היה לקבוצה לעשות לקראת היוונים, כאשר באתונה מצפה להם אולם מלא ועוין במיוחד, מהחמים באירופה. בכל מקרה, מחזיקת היורוקאפ תנסה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון ביורוליג, ובעיקר לשלוח הצהרת כוונות גדולה מאוד לאחר שהיא לא ניצחה את רוב האימפריות שפגשה, כמו ריאל מדריד, פנרבחצ’ה ואולימפיאקוס.

השבוע העמוס של הפועל תל אביב החל בראשון נגד באר שבע/דימונה, נמשך בשלישי נגד הכוכב, ימשיך היום נגד פאו וייגמר עם משחק רביעי בשישה ימים אצל הרצליה בשבת. הקבוצה נחתה אתמול בשעות הצהריים באתונה, ערכה את האימון שלה, ביצעה אימון קליעות בבוקר ואת הקרנת הווידאו לשחקנים, והכל מוכן לעלות על הפרקט.

איטודיס אחרי הכוכב: "זה רגע היסטורי למועדון שלנו"

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו כאן באתונה ונשחק נגד פאו, אחת הקבוצות הכי טובות ביורוליג בעשור האחרון. זה אתגר גדול ואנחנו מברכים עליו, שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון, לפאו יש הכל והיא נבנתה כדי ללכת עד הסוף ותהיה אווירה נהדרת באואקה, לא יהיה קל. תמיד מרגש בשבילי להגיע לכאן, זה היה הבית שלי במשך 13 שנה ולכן זה תמיד מיוחד”.

טיילר אניס הוסיף: “אנחנו מתרגשים מאוד, ואנחנו מגיעים למשחק אחרי ניצחון גדול שלנו. אנחנו רוצים להמשיך להשתפר ואנחנו נגיע למשחק באולם לא קל עם אווירה מצוינת וקבוצה טובה מאוד, ולכן זה מבחן גדול עבורנו כדי שנוכל להמשיך להשתפר, להיבנות כקבוצה ולנסות לנצח”.