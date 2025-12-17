באסקוניה הפתיעה, וילרבאן ניצחה את באיירן

עוד שבוע הגיע ואיתו עוד מחזור ביורוליג, כשהפעם שבוע כפול. המחזור ה-16 והראשון בין שניים השבוע נמשך היום (רביעי) עם ארבעה משחקים. תחילה, ז’לגיריס נכנעה בבית עם 87:64 לאנדולו, כשבהמשך וילרבאן גברה 74:76 על באיירן מינכן, בסקוניה ניצחה 73:85 את מונאקו ופרטיזן הובסה 86:68 לבולוניה.

ז’לגיריס – אנדולו 87:64

הליטאים המשיכו בנפילה שלהם מאז פתיחת העונה הנהדרת ועל אף שכבר חזרו לנצח מאז ההפסד למכבי ת”א, הם שוב נכנעו ופעם נוספת בבית, הפעם לטורקים מהתחתית. האורחת רשמה ניצחון ראשון תחת פאבלו לאסו ושברה רצף של שלושה הפסדים כדי לשוב למסלול עם הניצחון השישי שלה העונה, ז’לגיריס עם הפסד שביעי. קול סוויידר בלט אצל המנצחת עם 18 נקודות כשווינסנט פורייה וג’ורדן לויד הוסיפו 14 ו-12 נק’ כ”א, כאשר מנגד סילבן פרנסיסקו המשיך להיות השחקן הבולט בקבוצתו עם 10 נק’ משלו, אך זה לא הספיק כמובן.

וילרבאן – באיירן מינכן 74:76

שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם רצף הפסדים במפעל, המארחת הגיעה מתחתית הטבלה עם ארבעה הפסדים רצופים, בעוד הבווארים הגיעו לאחר שישה הפסדים. המשחק התאפיין בהרבה חילופי הובלות, כשלכל קבוצה היה את הרבע שלה, בסופו של דבר הצרפתים התעלו בדקות הסיום ושמרו את הניצחון אצלם בבית. תומאס הורטל הוביל את הקלעים אצל המנצחת עם 15 נקודות, גלין ווטסון להט עם 14 נק’ ו-6 אסיסטים. מנגד ספנסר דינווידי קלע 15 והוסיף חמישה אסיסטים.

פרטיזן בלגרד – וירטוס בולוניה 86:68

האיטלקים התאוששו מההפסד להפועל תל אביב, עם ניצחון קליל על הקבוצה של אוקוקולוץ’. המחצית הראשונה הייתה צמודה, ונגמרה בהפרש 3 בלבד לאורחת. אבל בחצי השני היא תפסה פער שהמארחת כבר לא הצליחה לעצור. קארסן אדוורדס הוביל את המנצחת עם 20 נקודות, דריק אלטסון ומתיו מורגן הוסיפו 14 כ”א. סטרלינג בראון קלע 15 אצל פרטיזן.

באסקוניה – מונאקו 73:85

הקבוצה מתחתית הטבלה הצליחה להפתיע את האורחת מהמקום החמישי. הספרדים התאוששו מההפסדים לריאל ו-ולנסיה עם ניצחון משכנע בבית. טימותי לואוו קברוט הוביל את המנצחת עם 19 נקודות, טרנט פורסט הוסיף 17. מן העבר השני, 21 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים של מייק ג’יימס לא הספיקו.