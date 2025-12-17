יום חמישי, 18.12.2025 שעה 05:05
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

באסקוניה הפתיעה, וילרבאן ניצחה את באיירן

הספרדים גברו 73:85 על מונאקו, הבווארים נכנעו לנועלת הטבלה 76:74 בתום דרמה, ז'לגיריס הפסידה 87:64 לאנדולו ובולוניה הביסה 68:86 את ז'לגיריס

|
וילרבאן נגד באיירן מינכן (IMAGO)
וילרבאן נגד באיירן מינכן (IMAGO)

עוד שבוע הגיע ואיתו עוד מחזור ביורוליג, כשהפעם שבוע כפול. המחזור ה-16 והראשון בין שניים השבוע נמשך היום (רביעי) עם ארבעה משחקים. תחילה, ז’לגיריס נכנעה בבית עם 87:64 לאנדולו, כשבהמשך וילרבאן גברה 74:76 על באיירן מינכן, בסקוניה ניצחה 73:85 את מונאקו ופרטיזן הובסה 86:68 לבולוניה.

ז’לגיריס – אנדולו 87:64

הליטאים המשיכו בנפילה שלהם מאז פתיחת העונה הנהדרת ועל אף שכבר חזרו לנצח מאז ההפסד למכבי ת”א, הם שוב נכנעו ופעם נוספת בבית, הפעם לטורקים מהתחתית. האורחת רשמה ניצחון ראשון תחת פאבלו לאסו ושברה רצף של שלושה הפסדים כדי לשוב למסלול עם הניצחון השישי שלה העונה, ז’לגיריס עם הפסד שביעי. קול סוויידר בלט אצל המנצחת עם 18 נקודות כשווינסנט פורייה וג’ורדן לויד הוסיפו 14 ו-12 נק’ כ”א, כאשר מנגד סילבן פרנסיסקו המשיך להיות השחקן הבולט בקבוצתו עם 10 נק’ משלו, אך זה לא הספיק כמובן.

וילרבאן – באיירן מינכן 74:76

שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם רצף הפסדים במפעל, המארחת הגיעה מתחתית הטבלה עם ארבעה הפסדים רצופים, בעוד הבווארים הגיעו לאחר שישה הפסדים. המשחק התאפיין בהרבה חילופי הובלות, כשלכל קבוצה היה את הרבע שלה, בסופו של דבר הצרפתים התעלו בדקות הסיום ושמרו את הניצחון אצלם בבית. תומאס הורטל הוביל את הקלעים אצל המנצחת עם 15 נקודות, גלין ווטסון להט עם 14 נק’ ו-6 אסיסטים. מנגד ספנסר דינווידי קלע 15 והוסיף חמישה אסיסטים.

פרטיזן בלגרד – וירטוס בולוניה 86:68

האיטלקים התאוששו מההפסד להפועל תל אביב, עם ניצחון קליל על הקבוצה של אוקוקולוץ’. המחצית הראשונה הייתה צמודה, ונגמרה בהפרש 3 בלבד לאורחת. אבל בחצי השני היא תפסה פער שהמארחת כבר לא הצליחה לעצור. קארסן אדוורדס הוביל את המנצחת עם 20 נקודות, דריק אלטסון ומתיו מורגן הוסיפו 14 כ”א. סטרלינג בראון קלע 15 אצל פרטיזן.

באסקוניה – מונאקו 73:85

הקבוצה מתחתית הטבלה הצליחה להפתיע את האורחת מהמקום החמישי. הספרדים התאוששו מההפסדים לריאל ו-ולנסיה עם ניצחון משכנע בבית. טימותי לואוו קברוט הוביל את המנצחת עם 19 נקודות, טרנט פורסט הוסיף 17. מן העבר השני, 21 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים של מייק ג’יימס לא הספיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */