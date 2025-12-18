יום חמישי, 18.12.2025 שעה 09:20
כולל יונייטד ובאיירן: המתעניינות בטר שטגן

דיווח: מונאקו, טוטנהאם, ניוקאסל, מנצ'סטר יונייטד, בשיקטאש ובאיירן מינכן הן בין הקבוצות שעוקבות אחרי שוערה של ברצלונה בחלון ההעברות של החורף

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מארק-אנדרה טר שטגן נמצא במוקד תשומת הלב בברצלונה. לאחר שרשם את הופעתו הראשונה העונה בגביע המלך מול גוודלחרה, אחרי חמישה חודשי היעדרות בשל פציעה, עתידו של השוער הגרמני נותר פתוח.

הוא יכול להישאר במועדון עד תום העונה ולקבל את העובדה שאינו השוער הראשון, או לצאת בהשאלה במטרה לשמור על סיכוייו לקראת מונדיאל 2026.

הצעות אינן חסרות לו. עם פתיחת חלון ההעברות החורפי הקרוב, התקשורת באירופה כבר מדווחת על עניין מצד מספר מועדונים. מונאקו, טוטנהאם, ניוקאסל, מנצ'סטר יונייטד, בשיקטאש ובאיירן מינכן הן הקבוצות שמגלות את העניין הרב ביותר, כך לפי העיתונאי אקרם קונור.

השחקן עצמו עדיין לא הבהיר את כוונותיו. אף שעל פי ההערכות הוא ממוקד בהשתתפות במונדיאל, רעיון שדווח גם בגרמניה, השוער טרם התבטא בנושא.

מקורות מסוימים טוענים כי כוונתו היא להישאר ולהתחרות על העמדה מול ז'ואן גארסיה. רק טר שטגן עצמו יוכל להבהיר את המשך דרכו.

