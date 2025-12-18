אולטימטום של 2.8 מיליארד אירו לרומן אברמוביץ'

בחודש מאי הקרוב ימלאו ארבע שנים מאז שרומן אברמוביץ' מכר את צ'לסי. המלחמה באוקראינה אילצה את האוליגרך הרוסי לנתק קשרים עם המועדון הלונדוני, אותו הוביל לזכייה בשני גביעי אירופה, ולהעביר את הבעלות לטוד בוהלי ול-BlueCo. עם זאת, הסנקציות שהטילה ממשלת בריטניה בעקבות הפלישה הרוסית לא הסתיימו בכך. יותר מ-5 חודשים לאחר אותו מאי של 2022, רומן אברמוביץ' עדיין צריך להסדיר חשבון פתוח עם הבריטים.

"הזמן אוזל עבור רומן אברמוביץ' לעמוד בהתחייבות שלקח על עצמו בעת שמכר את צ'לסי ולהעביר את 2.5 מיליארד ליש"ט למטרה הומניטרית עבור אוקראינה. הממשלה הזו מוכנה לאכוף את החוק באמצעות בתי המשפט כדי להבטיח שכל פני יגיע לאלו שחייהם נהרסו בעקבות המלחמה הבלתי חוקית של פוטין", הצהיר קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, במהלך כנס בבית הנבחרים.

במילים אחרות, ראש ממשלת בריטניה קרא לרומן אברמוביץ' להעביר בתוך 90 ימים יותר מ-2.8 מיליארד אירו ממכירת המועדון האנגלי לקרן אוקראינית, או להתמודד עם צעדים משפטיים. מתן רישיון לביצוע ההעברה הזו הוא, כפי שסטארמר עצמו הבהיר, ההזדמנות האחרונה של אברמוביץ'.

רומן אברמוביץ' (רויטרס)

לאחר שצ'לסי הועמדה למכירה במרץ 2024 ונמכרה במאי של אותה שנה, הכסף הופקד בחשבון בנק בריטי שנשלט על ידי Fordstam, חברה בבעלותו של האוליגרך הרוסי, והוקפא בשל קיפאון במשא ומתן בנוגע לייעוד הכספים. בעוד שממשלת בריטניה העניקה לו רישיון למכור את צ'לסי בתנאי שהכסף ישמש לסיוע לקורבנות המלחמה באוקראינה, הבעלים לשעבר של הבלוז דרש שהכסף יועבר ל"כל קורבנות המלחמה באוקראינה", תוך דרישה שגם רוסים ייהנו מהתמורה.

בעוד קיר סטארמר העניק לרומן אברמוביץ' 90 ימים להעברת 2.8 מיליארד האירו, ב'גרדיאן' דווח כי "הליברל-דמוקרטים קראו לקצר את הדדליין הזה", בטענה שיש להעניק למיליארדר זמן רק עד סוף החודש כדי להעביר את הכספים. הרי, כפי שקבעה ממשלת בריטניה, הכספים הללו אינם יכולים להועיל לרומן אברמוביץ' או לכל גורם אחר הנתון לסנקציות. יותר מ-3 שנים לאחר מכן, צ'לסי ממשיכה לגרום לכאבי ראש לבעליה הוותיק.