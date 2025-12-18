יום חמישי, 18.12.2025 שעה 09:20
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

אולטימטום של 2.8 מיליארד אירו לרומן אברמוביץ'

קיר סטארמר מזהיר את בעלי צ'לסי לשעבר כי יעמוד בפני צעדים משפטיים אם לא יעביר בתוך 90 ימים את הסכום האדיר ממכירת המועדון לקרן אוקראינית

|
רומן אברמוביץ' (IMAGO)
רומן אברמוביץ' (IMAGO)

בחודש מאי הקרוב ימלאו ארבע שנים מאז שרומן אברמוביץ' מכר את צ'לסי. המלחמה באוקראינה אילצה את האוליגרך הרוסי לנתק קשרים עם המועדון הלונדוני, אותו הוביל לזכייה בשני גביעי אירופה, ולהעביר את הבעלות לטוד בוהלי ול-BlueCo. עם זאת, הסנקציות שהטילה ממשלת בריטניה בעקבות הפלישה הרוסית לא הסתיימו בכך. יותר מ-5 חודשים לאחר אותו מאי של 2022, רומן אברמוביץ' עדיין צריך להסדיר חשבון פתוח עם הבריטים.

"הזמן אוזל עבור רומן אברמוביץ' לעמוד בהתחייבות שלקח על עצמו בעת שמכר את צ'לסי ולהעביר את 2.5 מיליארד ליש"ט למטרה הומניטרית עבור אוקראינה. הממשלה הזו מוכנה לאכוף את החוק באמצעות בתי המשפט כדי להבטיח שכל פני יגיע לאלו שחייהם נהרסו בעקבות המלחמה הבלתי חוקית של פוטין", הצהיר קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, במהלך כנס בבית הנבחרים.

במילים אחרות, ראש ממשלת בריטניה קרא לרומן אברמוביץ' להעביר בתוך 90 ימים יותר מ-2.8 מיליארד אירו ממכירת המועדון האנגלי לקרן אוקראינית, או להתמודד עם צעדים משפטיים. מתן רישיון לביצוע ההעברה הזו הוא, כפי שסטארמר עצמו הבהיר, ההזדמנות האחרונה של אברמוביץ'.

רומן אברמוביץרומן אברמוביץ' (רויטרס)

לאחר שצ'לסי הועמדה למכירה במרץ 2024 ונמכרה במאי של אותה שנה, הכסף הופקד בחשבון בנק בריטי שנשלט על ידי Fordstam, חברה בבעלותו של האוליגרך הרוסי, והוקפא בשל קיפאון במשא ומתן בנוגע לייעוד הכספים. בעוד שממשלת בריטניה העניקה לו רישיון למכור את צ'לסי בתנאי שהכסף ישמש לסיוע לקורבנות המלחמה באוקראינה, הבעלים לשעבר של הבלוז דרש שהכסף יועבר ל"כל קורבנות המלחמה באוקראינה", תוך דרישה שגם רוסים ייהנו מהתמורה.

בעוד קיר סטארמר העניק לרומן אברמוביץ' 90 ימים להעברת 2.8 מיליארד האירו, ב'גרדיאן' דווח כי "הליברל-דמוקרטים קראו לקצר את הדדליין הזה", בטענה שיש להעניק למיליארדר זמן רק עד סוף החודש כדי להעביר את הכספים. הרי, כפי שקבעה ממשלת בריטניה, הכספים הללו אינם יכולים להועיל לרומן אברמוביץ' או לכל גורם אחר הנתון לסנקציות. יותר מ-3 שנים לאחר מכן, צ'לסי ממשיכה לגרום לכאבי ראש לבעליה הוותיק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */