"הוא שחקן כדורסל?": אשתו של ראפיניה זועמת

ראפיניה שוב נשאר מחוץ לאור הזרקורים בטקסי הפרסים האישיים הגדולים. למרות עונה מצוינת והיותו בורג מרכזי בברצלונה האלופה, הברזילאי לא נכלל בהרכב השנה של פיפ”א, והיעדרותו עוררה מחדש ויכוח ברשתות החברתיות וגרמה לשלל תגובות, בעיקר מצד סביבתו הקרובה.

לפני מספר שבועות נשאל הברזילאי במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול צ'לסי בסטמפורד ברידג', והשיב, מבלי להיגרר לעימות, כי "את ההסבר אתם יכולים לתת לי. אני עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. כשאנשים אחרים מצביעים, אלה שצריכים להסביר הם אחרים. אבל אני לא דורש כלום מאף אחד. אמשיך לעשות את המיטב וזהו".

כעת, לאחר שנותר מחוץ להרכב השנה פעם נוספת, ראפיניה יידרש להמשיך לעבוד באותה מסירות שהפגין עד כה, כדי לאשר את התקופה הטובה שלו בברצלונה ולנסות לשחזר את ההישג מהעונה שעברה.

אשתו של ראפיניה, טאיה בלולי, חזרה והביעה בפומבי את חוסר שביעות רצונה מהיחס שמקבל שחקן ברצלונה בהכרה האישית הבכירה. הפעם היא עשתה זאת באמצעות מספר סטוריז באינסטגרם, לאחר פרסום הרכב השנה, ממנו הברזילאי נעדר.

הסטורי של אשתו של ראפיניה (צילום מסך)

באחד הפוסטים שיתפה בלולי את ההרכב שנבחר על ידי פיפ"א עם מסר אירוני: "ראפיניה הוא שחקן כדורסל?", כרמז ברור להיעדרותו. בסטורי נוסף צירפה את תמונת ההרכב עם המשפט "הם אפילו לא מנסים להסתיר את זה", כשהיא רומזת שלדעתה מדובר בהחלטה לא הוגנת. לאחר מכן שיתפה מחדש תמונה עם הנתונים של ראפיניה מהעונה שעברה, בה רשם 62 שערים ובישולים בכל המסגרות, והוסיפה שוב מסר אירוני: "אבל הוא לא היה ראוי להיות בין ה-11...".

ראוי לציין כי זו אינה הפעם הראשונה שבה נמתחת ביקורת על בחירות מסוג זה מצד סביבתו של ראפיניה. בפעם הקודמת היה זה החלוץ עצמו שהתבטא במהלך טקס כדור הזהב, כאשר גם אז לא נכלל בהרכב השנה, והשתמש בטון דומה ברשתות החברתיות כדי למחות על מה שנתפס בעיניו כחוסר הכרה ביכולתו.

הפעם, עם זאת, מי שהביעה את חוסר שביעות רצונה היא אשתו, טאיה בלולי. בניגוד לפעם הקודמת, אלפי אוהדים הצטרפו גם הם לביקורת ברשתות החברתיות, וטענו כי אינם מבינים את הקריטריונים שבהם השתמשה פיפ”א להרכבת ההרכב, במיוחד לאור העובדה שהעונה האחרונה של ראפיניה הייתה יוצאת דופן, עם מספרים מרשימים שסייעו לברצלונה לזכות באליפות, בגביע המלך ולהיעצר דקה אחת בלבד לפני העפלה לגמר ליגת האלופות.