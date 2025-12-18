יום חמישי, 18.12.2025 שעה 11:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"הוא שחקן כדורסל?": אשתו של ראפיניה זועמת

הברזילאי שוב נותר מחוץ להרכב השנה, הפעם מצד פיפ”א, וסביבתו הקרובה ראתה בכך חוסר כבוד. אשתו, טאיה בלולי: "הם אפילו לא מנסים להסתיר את זה"

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ראפיניה שוב נשאר מחוץ לאור הזרקורים בטקסי הפרסים האישיים הגדולים. למרות עונה מצוינת והיותו בורג מרכזי בברצלונה האלופה, הברזילאי לא נכלל בהרכב השנה של פיפ”א, והיעדרותו עוררה מחדש ויכוח ברשתות החברתיות וגרמה לשלל תגובות, בעיקר מצד סביבתו הקרובה.

לפני מספר שבועות נשאל הברזילאי במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול צ'לסי בסטמפורד ברידג', והשיב, מבלי להיגרר לעימות, כי "את ההסבר אתם יכולים לתת לי. אני עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. כשאנשים אחרים מצביעים, אלה שצריכים להסביר הם אחרים. אבל אני לא דורש כלום מאף אחד. אמשיך לעשות את המיטב וזהו".

כעת, לאחר שנותר מחוץ להרכב השנה פעם נוספת, ראפיניה יידרש להמשיך לעבוד באותה מסירות שהפגין עד כה, כדי לאשר את התקופה הטובה שלו בברצלונה ולנסות לשחזר את ההישג מהעונה שעברה.

אשתו של ראפיניה, טאיה בלולי, חזרה והביעה בפומבי את חוסר שביעות רצונה מהיחס שמקבל שחקן ברצלונה בהכרה האישית הבכירה. הפעם היא עשתה זאת באמצעות מספר סטוריז באינסטגרם, לאחר פרסום הרכב השנה, ממנו הברזילאי נעדר.

הסטורי של אשתו של ראפיניה (צילום מסך)הסטורי של אשתו של ראפיניה (צילום מסך)

באחד הפוסטים שיתפה בלולי את ההרכב שנבחר על ידי פיפ"א עם מסר אירוני: "ראפיניה הוא שחקן כדורסל?", כרמז ברור להיעדרותו. בסטורי נוסף צירפה את תמונת ההרכב עם המשפט "הם אפילו לא מנסים להסתיר את זה", כשהיא רומזת שלדעתה מדובר בהחלטה לא הוגנת. לאחר מכן שיתפה מחדש תמונה עם הנתונים של ראפיניה מהעונה שעברה, בה רשם 62 שערים ובישולים בכל המסגרות, והוסיפה שוב מסר אירוני: "אבל הוא לא היה ראוי להיות בין ה-11...".

ראוי לציין כי זו אינה הפעם הראשונה שבה נמתחת ביקורת על בחירות מסוג זה מצד סביבתו של ראפיניה. בפעם הקודמת היה זה החלוץ עצמו שהתבטא במהלך טקס כדור הזהב, כאשר גם אז לא נכלל בהרכב השנה, והשתמש בטון דומה ברשתות החברתיות כדי למחות על מה שנתפס בעיניו כחוסר הכרה ביכולתו.

הפעם, עם זאת, מי שהביעה את חוסר שביעות רצונה היא אשתו, טאיה בלולי. בניגוד לפעם הקודמת, אלפי אוהדים הצטרפו גם הם לביקורת ברשתות החברתיות, וטענו כי אינם מבינים את הקריטריונים שבהם השתמשה פיפ”א להרכבת ההרכב, במיוחד לאור העובדה שהעונה האחרונה של ראפיניה הייתה יוצאת דופן, עם מספרים מרשימים שסייעו לברצלונה לזכות באליפות, בגביע המלך ולהיעצר דקה אחת בלבד לפני העפלה לגמר ליגת האלופות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */