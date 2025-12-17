יום רביעי, 17.12.2025 שעה 19:51
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"האם נשבית את הספורט בגלל החולצות? אולי"

בצל סאגת חולצות אוהדי הפועל נגד המשטרה, תת ניצב ליאור אבודרהם חשף ב"שיחת היום": "אם בתום הערכת מצב זו תהיה ההחלטה, אז זו תהיה ההחלטה". צפו

|
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

סערת החולצה של אוהדי הפועל ת”א, אותה במשטרה לא מוכנים להכניס לאצטדיון בלומפילד במשחק מול מכבי בני ריינה ביום שבת, מתקרבת לנקודת רתיחה. לכולם ברור שצפוי פיצוץ גדול בשבת, אבל עד כה השיחות בין המשטרה, ההתאחדות לכדורגל והמועדון לא נשאו פרי.

ח"כ סימון דוידסון, סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, יצא נגד החלטת המשטרה והודיע שיגיע למשחק עם החולצה, מי שיצר עימות חריף עם המפכ"ל דני לוי. שלושה ימים לפני המשחק, דוידסון ותת ניצב ליאור אבודרהם מחטיבת הדוברות במשטרה התעמתו מילולית בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, כשאבודרהם חשף כי המשטרה עשויה בקונסטולציה מסוימת אף להשבית את הספורט הישראלי בגלל החולצות הללו. צפו:

סאגת חולצות אוהדי הפועל תל אביב

ליאור, מה תעשו אם כל אוהדי הכדורגל יגיעו עם החולצות האלה?
“נעשה הערכת מצב ונקבל החלטות מושכלות”.

תשביתו את הספורט בגלל חולצות?
"אולי, יכול להיות, אם בסיום הערכת המצב, שיבצע אותה קצין בכיר, מפקד המגרש או המרחב הרלוונטי, זו תהיה ההחלטה, אז זו תהיה ההחלטה. למשטרת ישראל אין שום רצון להשבית את הספורט, אנחנו אוהדי כדורגל לפני שאנחנו שוטרים, אנחנו מגיעים למגרשים, רוצים להגיע עם הילדים שלנו ושלא תעוף לנו אבוקה או זיקוק מעל הראש, אנחנו לא רוצים נאצות במגרשי הספורט. יש שוטר חטוף בעזה – כשמשתלחים במשטרה משתלחים גם בו”.

