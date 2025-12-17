יום חמישי, 18.12.2025 שעה 05:05
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

רשמית: מכבי ת"א תתארח בברצלונה ללא קהל

הרשויות המקומיות הודיעו כי המפגש בין הקבוצות יתקיים בדלתיים סגורות. הצהובים הופכים לקבוצה הישראלית ה-5 שתשחק העונה מול יציעים ריקים בספרד

|
שחקני מכבי תל אביב (Dubai Basketball)
שחקני מכבי תל אביב (Dubai Basketball)

החלטה סופית בספרד: משחק היורוליג בין מכבי תל אביב לברצלונה, שייערך ב-6 בינואר, יתקיים בדלתיים סגורות. הרשויות במדינה הודיעו רשמית היום (רביעי) כי הכניסה לאוהדים תיאסר, ובכך הפכה מכבי לנציגה הישראלית האחרונה שנתקלת במדיניות זו העונה.

בכך, מצטרפים הצהובים לשורת קבוצות מישראל שכבר שיחקו העונה בספרד ללא קהל מסיבות ביטחוניות, ביניהן הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון ובני הרצליה. מדובר במדיניות עקבית של הספרדים מתחילת העונה הנוכחית מול כל נציגה מהליגה שלנו.

ההודעה מגיעה יממה בלבד לאחר משחקם של הצהובים בדובאי, שגם הוא נערך ללא קהל ביציעים. בסיום אותו משחק התייחס המאמן עודד קטש לסוגיה והביע תקווה שבביקורים הבאים של הקבוצה במדינה הערבית, המגבלות יוסרו והשחקנים יוכלו ליהנות מהתמיכה של הקהל המקומי.

