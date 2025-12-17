יום רביעי, 17.12.2025 שעה 19:49
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"הסטנדרט הכפול זועק לשמיים, מדובר באלימות"

בני סכנין הגיבה לזריקות החפצים והקריאות הגזעניות במשחק מול בית"ר י-ם: "ישנה התעלמות מוחלטת וטשטוש מכוון, זוהי החמצה מוסרית וכישלון מקצועי"

|
מוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד ג'בארה)
מוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד ג'בארה)

בני סכנין יצאה מאוכזבת מטדי לאחר שספגה שער דרמטי במשחק מול בית”ר ירושלים והפסידה 2:1. מלבד המשחק עצמו, ביציעים נרשמו מספר אירועים חריגים שכללו ירי זיקוק לכיוון השוער מוחמד אבו ניל, זריקת חפצים למגרש וקריאות גזעניות. כעת, יומיים לאחר ההתמודדות, במועדון החליטו להגיב לכך.

“חלפה יממה מאז המשחק בין בני סכנין לבית״ר ירושלים באצטדיון טדי - יממה שאינה מוחקת ואינה מטשטשת את חומרת האירועים הקשים והמסוכנים שהתרחשו במגרש וביציעים”, פתחו בסכנין.

“במהלך המשחק נשמעו קריאות גזעניות בוטות: ‘מוות לערבים’, ‘מוחמד מת’, ‘שונא את הערבים. במקביל הושלכו חפצים מסכנים לעבר שוער בני סכנין ולעבר שחקן בעת הרמת כדור מקרן. מדובר באלימות ובהסתה גלויה, לא ב’אווירת משחק’ ולא ב’חריגות נקודתיות’”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בקבוצה הסבירו מדוע לא פרסמו תגובה מיד לאחר המשחק: “המועדון בחר שלא להגיב באופן מיידי, אלא להמתין ולבחון את התנהלותם של בעלי תפקידים במנהלת ובהתאחדות, ואנשי התקשורת והפרשנים. לצערנו, התמונה שנגלתה מטרידה לא פחות מהאירועים עצמם: שתיקה רועמת, טשטוש מכוון, ולעתים אף התעלמות מוחלטת - שתיקות שנדמות כהכשר שבשתיקה לגזענות.

“ברור לכל כי לו היו האירועים מתרחשים ביציעי בני סכנין, היו הכותרות זועקות ימים ארוכים, האשמות קשות היו ניתכות מכל עבר, ופוליטיקאים ובעלי תפקידים במוסדות הספורט היו ממהרים להשתלח במועדון ללא היסוס. הסטנדרט הכפול זועק לשמיים”.

מוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד גמוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד ג'בארה)

בבני סכנין התייחסו גם לשבחים שקיבל הקהל הירושלמי: “חמור במיוחד היה לצפות בדמות בכירה ומוכרת בעולם הספורט מראיינת את מאמן בית״ר ירושלים תוך חלוקת מחמאות לקהל, ללא כל ביקורת, ללא הסתייגות וללא אזכור של גילויי הגזענות והאלימות. זוהי החמצה מוסרית וכישלון מקצועי.

“דו״ח השופט והמשקיף אכן מתארים את האירועים, אך אין בכך תחליף לאחריות הציבורית של התקשורת. תפקידם של עיתונאים ופרשנים אינו להסתתר מאחורי מסמכים רשמיים, אלא לומר בקול ברור: גזענות ואלימות אינן לגיטימיות, אינן נסבלות, ואינן חלק מכדורגל. שתיקה מול גזענות - היא בחירה, והבחירה הזו נרשמה”, סיכמו במועדון.

