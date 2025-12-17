יום חמישי, 18.12.2025 שעה 05:05
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

עתמאן: הפועל ת"א הקבוצה הכי טובה ביורוליג

מאמן פנאתינייקוס דיבר לפני המפגש של היוונים עם החבורה של איטודיס: "הם לא סתם במקום הראשון, יהיה משחק קשה". וגם: מאיזה שחקנים הוא הכי חושש?

|
ארגין עתמאן (רויטרס)
ארגין עתמאן (רויטרס)

הפועל תל אביב שמרה על פסגת היורוליג לאחר שגברה אמש (שלישי) במשחק הראשון שאירחה אי פעם במפעל בישראל על הכוכב האדום בלגרד, אך מחר היא תצא לאחד האולמות הקשים ביותר באירופה, האואקה, ותפגוש את פנאתינייקוס החזקה.

מאמן היוונים, ארגין עתמאן, שיבח את האדומים בראיון לקראת המשחק ואמר: “הפועל תל אביב היא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, היא לא סתם במקום הראשון. יהיה משחק קשה, יש להם שחקנים טובים ומאמן מנוסה. וסיליה מיציץ’, כריס ג’ונס ואלייז'ה בראיינט בכושר מצוין, דן אוטורו וג'ונתן מוטלי מעולים בצבע, זו קבוצה שלמה שמשחקת כדורסל נכון. הגנה אגרסיבית תהיה המפתח בגלל שאנחנו צריכים להשיג נקודות בהתקפות מעבר".

"השחקנים, הצוות והאוהדים צריכים לתת את הכל לאורך כל המשחק. אנחנו צריכים להיות אגרסיביים, אסור לנו לתת להם ביטחון. האואקה אולם שקשה לשחק בו, גם ליריבים שלנו כיף לשחק באווירה הזו, אז אנחנו צריכים לייצר אגרסיביות כדי שירגישו שזה הבית שלנו", הוסיף הטורקי.

כריס גכריס ג'ונס ואלייז'ה בראיינט (אורן בן חקון)

עתמאן דיבר על הניצחון האחרון על פנרבחצ’ה: "שיחקנו כדורסל מעולה במחצית הראשונה, במחצית השנייה איבדנו הרבה כדורים והחטאנו הרבה, אבל לא ויתרנו, נשארנו, נלחמנו והמשכנו להאמין. באמצע הרבע האחרון חזרנו ויצאנו עם ידינו על העליונה. מבחינה התקפית זה לא היה משחק גדול שלנו, אבל הגנתית היינו מושלמים לאורך רוב המשחק".

מאמנה של פנאתינייקוס חשף כי רישון הולמס, שפצוע כבר במשך תקופה, עשוי לחזור לסגל מחר: “הוא כבר לא פצוע, אבל הוא לא שיחק במשך שישה או שבעה שבועות אז נראה מחר אם הוא יהיה כשיר. אולי הוא יוכל לשחק, לא בטוח, זה משחק מאוד לא פשוט ונראה אם נוכל להשתמש בו מחר".

