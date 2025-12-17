עתמאן: הפועל ת"א הקבוצה הכי טובה ביורוליג

הפועל תל אביב שמרה על פסגת היורוליג לאחר שגברה אמש (שלישי) במשחק הראשון שאירחה אי פעם במפעל בישראל על הכוכב האדום בלגרד, אך מחר היא תצא לאחד האולמות הקשים ביותר באירופה, האואקה, ותפגוש את פנאתינייקוס החזקה.

מאמן היוונים, ארגין עתמאן, שיבח את האדומים בראיון לקראת המשחק ואמר: “הפועל תל אביב היא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, היא לא סתם במקום הראשון. יהיה משחק קשה, יש להם שחקנים טובים ומאמן מנוסה. וסיליה מיציץ’, כריס ג’ונס ואלייז'ה בראיינט בכושר מצוין, דן אוטורו וג'ונתן מוטלי מעולים בצבע, זו קבוצה שלמה שמשחקת כדורסל נכון. הגנה אגרסיבית תהיה המפתח בגלל שאנחנו צריכים להשיג נקודות בהתקפות מעבר".

"השחקנים, הצוות והאוהדים צריכים לתת את הכל לאורך כל המשחק. אנחנו צריכים להיות אגרסיביים, אסור לנו לתת להם ביטחון. האואקה אולם שקשה לשחק בו, גם ליריבים שלנו כיף לשחק באווירה הזו, אז אנחנו צריכים לייצר אגרסיביות כדי שירגישו שזה הבית שלנו", הוסיף הטורקי.

כריס ג'ונס ואלייז'ה בראיינט (אורן בן חקון)

עתמאן דיבר על הניצחון האחרון על פנרבחצ’ה: "שיחקנו כדורסל מעולה במחצית הראשונה, במחצית השנייה איבדנו הרבה כדורים והחטאנו הרבה, אבל לא ויתרנו, נשארנו, נלחמנו והמשכנו להאמין. באמצע הרבע האחרון חזרנו ויצאנו עם ידינו על העליונה. מבחינה התקפית זה לא היה משחק גדול שלנו, אבל הגנתית היינו מושלמים לאורך רוב המשחק".

מאמנה של פנאתינייקוס חשף כי רישון הולמס, שפצוע כבר במשך תקופה, עשוי לחזור לסגל מחר: “הוא כבר לא פצוע, אבל הוא לא שיחק במשך שישה או שבעה שבועות אז נראה מחר אם הוא יהיה כשיר. אולי הוא יוכל לשחק, לא בטוח, זה משחק מאוד לא פשוט ונראה אם נוכל להשתמש בו מחר".